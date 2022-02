Sielenbach

vor 7 Min.

Sielenbach investiert dieses Jahr 1,8 Millionen Euro

Verschiedene Arbeiten plant die Gemeinde Sielenbach in diesem Jahr im Tödtenrieder Kindergarten, darunter den Ausbau des Lagerraums im Dachgeschoss.

Plus Ein neues Großprojekt geht die Gemeinde Sielenbach nicht an. Sie konzentriert sich auf den Breitbandausbau. Es geht aber auch um die Ecknachbrücken.

Von Gerlinde Drexler

Rund 1,8 Millionen Euro wird die Gemeinde Sielenbach in diesem Jahr investieren. Zu den größeren Posten gehören der Breitbandausbau (446.000 Euro), die Sanierung der Brücken über die Ecknach (110.000 Euro) oder die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (150.000 Euro). Es stehen aber auch mehrere kleinere Investitionen im Haushalt, den der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch beschloss. Dabei gab es ein Novum.

