Sielenbach senkt den Hebesatz für die Grundsteuer B

Rund 100.000 Euro mehr an Grundsteuern würde die Gemeinde Sielenbach bei den aktuellen Hebesätzen im kommenden Jahr einnehmen. So das Ergebnis der Modellberechnung nach der Grundsteuerreform. Um eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend, den Hebesatz für die Grundsteuer B zu senken. Dabei setzte das Gremium auch noch einen anderen Gedanken um.

