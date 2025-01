Sielenbach zahlt 59.000 Euro für Aichacher Kläranlage

Nur zwei Punkte hatte der Gemeinderat Sielenbach am Mittwoch im öffentlichen Teil auf der Tagesordnung. Es ging um die Abrechnung der Betriebskosten für den Anschluss der Kläranlage an die Stadt Aichach und die Instrumentenmiete für den Nachwuchs der Blaskapelle.

Seit 2012 unterstützt die Gemeinde die Nachwuchsförderung der Kapelle mit einem jährlichen Zuschuss. Für die Jahre 2023 und 2024 erhält die Blaskapelle einen Zuschuss in Höhe von 1050 Euro für die Instrumentenmiete. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Für den Anschluss an die Kläranlage der Stadt Aichach fielen Betriebskosten in Höhe von insgesamt knapp 59.000 Euro an. Da die Gemeinde rund 60.000 Euro vorausgezahlt hatte, schloss sie die Abrechnung mit einem Guthaben von 1000 Euro. (drx)