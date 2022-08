Sielenbacher Autocross kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause rauchen beim MC Sielenbach die Motoren wieder. Die Piloten starten diesmal dort, wo alles begann: in Schafhausen.

Zurück zu den Wurzeln, back to the roots, heißt es in diesem Jahr beim Motorclub Sielenbach. Nach zwei Jahren Zwangspause freuen sich die Mitglieder des Clubs am Sonntag, 21. August, auf ein Comeback ihres bekannten Autocross-Rennens. Es startet diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren üblich im Ortsteil Raderstetten, sondern in Schafhausen. Denn dort begann 1977 die Geschichte des Motorenclubs Sielenbach e. V.

Sielenbacher Autocross startet auf einem abgeernteten Weizenacker

Auf einem abgeernteten Weizenacker lassen die 40 Fahrer ab 12 Uhr mit ihren 100 Autos die Motoren aufheulen und geben ihre Rennkünste zum Besten. Als Höhepunkt findet auch wieder das altbekannte Showcar-Rennen statt. Außerdem sorgt eine Gruppe aus dem Unimoto Drag Racing in der Halbzeit für Unterhaltung. Für das Wohl der Gäste ist mit kühlem Bier, Wurstsemmeln, Kaffee und Kuchen gesorgt. (AZ)