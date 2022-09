Sielenbach

06:00 Uhr

Sielenbacher Blaskapelle marschiert zum Wiesn-Start beim Umzug mit

Plus Die Sielenbacher Musikanten sind am Sonntag beim Trachten- und Schützenzug mit dabei. Sie treten nicht zum ersten Mal beim Münchener Oktoberfest auf.

Von Thomas Weinmüller

Normalerweise hält die Blaskapelle Sielenbach ihre wöchentliche Probe im örtlichen Pfarrheim ab, aber in dieser Woche hat sie sich einen ungewöhnlichen Ort ausgesucht. Kurz hinter Kiemertshofen wird der Nachthimmel hell erleuchtet. Der Heitmeier-Hof in Lichtenberg ist vollständig ausgeleuchtet. Aus dem Hofgelände sind die Klänge von Marschmusik zu hören. Hier bekommt die Blaskapelle den letzten Feinschliff für ihren großen Auftritt am Wochenende: Die Sielenbacher Musikanten nehmen am Trachten- und Schützenumzug am Wiesn-Sonntag in München teil. Das Oktoberfest wird am Samstag eröffnet.

