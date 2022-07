Sielenbacher freuen sich auf das Wiedersehen mit den Freunden aus Frankreich

Nach drei Jahren Pause kann endlich wieder eine Begegnung der Partnergemeinden Sielenbach und St. Fraimbault stattfinden. Es steht viel auf dem Programm.

Die Freude in Sielenbach ist sehr groß. Nach dreijähriger Pandemie bedingter Pause können sich die französische Gemeinde St. Fraimbault und Sielenbach wieder gegenseitig besuchen. Das erste große Wiedersehen nach langer Zeit findet in Sielenbach statt. Dort werden Gäste aus der Partnergemeinde vom 30. Juli bis 5. August erwartet.

Vorstand und Ausschuss des Partnerschaftskomitees Sielenbach arbeiten schon seit Wochen an einem entsprechenden Programm für diese Tage. Die Themen Spiel, Spaß, Informatives und Gemeinschaft sollen dabei im Vordergrund stehen. In diesem Jahr werden insgesamt 37 Personen im Alter zwischen sechs und 75 Jahren aus St. Fraimbault nach Sielenbach reisen. Einige davon mit dem Flugzeug, wie Vorsitzender Michael Ritter berichtet. Diese bekommen einen persönlichen Bus-Shuttle vom Flughafen hin und zurück.

Die französischen Gäste dürfen am Sielenbacher Sautrogrennen teilnehmen

Der Rest der Truppe reist mit dem Bus an und wird am späten Vormittag am Samstag, 30. Juli, in Sielenbach am Dorfplatz erwartet. Die Unterkünfte bei den Vereinsmitgliedern sind bereits aufgeteilt und organisiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause in den Gastfamilien können die Gäste anschließend das Sautrogrennen des Burschenvereins besuchen und eventuell sogar daran teilnehmen - soweit sie bootstauglich sind und Sautröge zur Verfügung stehen.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Spiels. Das Partnerschafstkomitee wird mehrere Spiele am Dorfplatz aufbauen und mit gemischten Mannschaften (St. Fraimbault/Sielenbach) einen Wettbewerb durchführen. Der Abend wird in einem gemeinsamen Abendessen in der Bauhofhalle ausklingen.

Bevor es dann von Dienstag bis Donnerstag gemeinsam nach Prag geht, werden die Französinnen und Franzosen den Montag in Augsburg mit Besichtigungen und Shopping verbringen. In Prag ist neben einer Stadtbesichtigung auch eine Schifffahrt auf der Moldau geplant. Rückkehr aus Tschechien ist am Donnerstagabend. Um 7.30 Uhr am Freitagmorgen, 5. August, treten die Gäste wieder die Heimfahrt nach St. Fraimbault an.