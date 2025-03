Sielenbacher Gartenfreunde organisieren Ramadama

Rund 40 Helfer, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, säuberten in Sielenbach die Straßen, Feldwege und Straßengräben von Abfall und Unrat. Organisiert wurde das Ganze von den Gartenfreunden. Die Helferinnen und Helfer trafen sich morgens beim Asam-Hof und schwärmte dann in mehreren Gruppen durch das ganze Dorf. Zur Belohnung spendierte der Vorstand der Gartenfreunde an alle Teilnehmer Wiener mit Brot.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.