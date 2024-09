Vor nicht allzu langer Zeit fuhren die Gartenfreunde Sielenbach/Tödtenried zum Apfel- und Aroniabeeren-Paradies Winklhof. Vorher besuchten sie den Rosengarten von Rita Dirnberger in Schönberg im Landkreis Mühldorf am Inn. Zwar machte das Wetter nicht ganz so gut mit, aber alle waren trotzdem begeistert von dem wunderschönen Ausflug.

