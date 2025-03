Sonnenstrom vom Dach des alten Lehrerwohnhauses

Das Dach des alten Lehrerwohnhauses im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried muss saniert werden. Darüber hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im Februar gesprochen. Ihm hatten jedoch noch Informationen zu der Fotovoltaikanlage gefehlt, die auf dem Dach installiert werden soll. In der aktuellen Sitzung am Mittwoch lagen die nun vor, wie Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage mitteilte.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sielenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tödtenried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis