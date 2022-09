Der Bischof feiert mit "Dedari" den 300. Geburtstag der Kirche

Mit Bischof Bertram Meier und Blasmusik begeht die Pfarrgemeinde Tödtenried das Jubiläum ihrer Kirche St. Katharina. Eine Ausstellung ist noch einmal zu sehen.

Hohen Besuch bekam Tödtenried am Sonntag. Zum 300-jährigen Bestehen der Kirche St. Katharina kam Bischof Bertram Meier in den Sielenbacher Ortsteil.

Der Tag begann am Vormittag mit der gemeinsamen Feier der Messe. Die Blaskapelle Sielenbach und die Fahnenabordnungen der Vereine aus Tödtenried und Kiemertshofen hießen die Messbesucher am Eingang willkommen. Im Anschluss daran zelebrierte Pfarrer Eberhard Weigel die Messe mit musikalischer Unterstützung des Kirchenchors aus Tödtenried. In seiner Predigt ging Pfarrer Weigel auf den Geistlichen ein, der während der Bauzeit für die katholische Gemeinde zuständig war. Vitus oder Veit Bintnagel habe wahrlich Großartiges geleistet, sagte er. 1200 Fuhren Sand lieferte der Pfarrer höchstpersönlich. "Die Menschen damals haben einen Ort geschaffen, wo wir nun unser Herz hineinlegen können", sagte Weigel. Ein Ort, wo Menschen Kraft und Trost finden könnten und Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben bekämen.

Den Kirchenzug zum Festzelt führte Pfarrer Eberhard Weigel an, gefolgt von Hans Echter, Kirchenverwaltung, und Anneliese Popfinger, Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Dahinter (von links) Manfred Losinger, stellvertretender Landrat, und Bürgermeister Heinz Geiling. Foto: Thomas Weinmüller

Angeführt von der Blaskapelle Sielenbach zogen dann die Fahnenabordnungen, Ministranten, der Pfarrer und die Ehrengäste in einem kleinen Zug von der Pfarrkirche zum Pfarrhof. Für die Feier war dort extra ein kleines Zelt aufgestellt. Dort konnten sich die Ehrengäste, unter anderem der stellvertretende Landrat Manfred Losinger, Bürgermeister Heinz Geiling und der ehemalige Bürgermeister Martin Echter, der vor seinem Bruder Hans Kirchenpfleger war, mit der Dorfgemeinschaft bei Rollbraten und kühlen Getränken stärken.

Sielenbacher Bürgermeister zeigt sich beeindruckt

Bürgermeister Heinz Geiling fand es "durchaus beeindruckend, wenn eine Kirche so lange steht". Gerade in einer Zeit, in der allzu oft über Schließung und Umwidmung von Gotteshäusern gesprochen und der Sinn der Kirche hinterfragt werde. Er bedankte sich vor allem bei den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern der Kirche und den Kirchenbesuchern für deren Engagement zur Aufrechterhaltung der Pfarrgemeinschaft.

Bischof Bertram Meier trug sich in das Goldene Buch der Gemeinde Sielenbach ein, beobachtet von Bürgermeister Heinz Geiling und Pfarrer Eberhard Weigel (rechts). Foto: Thomas Weinmüller

Ein besonderes Vergelts Gott sagten die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anneliese Popfinger und Hans Echter von der Kirchenverwaltung Angela Asam und Kaspar Breitsameter. Beide sind maßgeblich für die Erstellung der Kirchenchronik verantwortlich: Angela Asam durch ihr Wissen über die Pfarrei, insbesondere in ihrer langen Zeit als Mesnerin, und Kaspar Breitsameter beim Durchstöbern der Archive nach Unterlagen. Beide wurden mit Urkunden geehrt und erhielten Gutscheine. Pfarrer Weigel überreichte Angela Asam zudem einen Topf mit Hortensien mit der Anmerkung, dass sie diese wohl öfters in der Kirche schon ausgetauscht hat. Pia Reiserer und Stefan Hofberger haben die Bilder, vor allem für die Chronik und die Postkarten, die für dieses Ereignis extra gedruckt wurden, angefertigt.

In den oberen Räumen des Pfarrhauses konnte eine Ausstellung besichtigt werden, die am nächsten Sonntag noch einmal geöffnet ist. Neben Aufzeichnungen zu Planung und Kosten des Kirchenbaus sind Monstranzen und Messgewänder aus den vergangenen 300 Jahren zu bewundern. Ein Höhepunkt sind die großen Bilder des Hochaltars und der Seitenaltäre, die von der Bauzeit bis jetzt unverändert geblieben sind. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher gab es im Erdgeschoss einen Raum zum Malen, Spielen und Basteln. Kaspar Breitsameter führte am Nachmittag auch Interessierte durch die Pfarrkirche und wer lieber sitzen bleiben wollte, dem wurde auch noch Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Hauptakteure der Kirchenchronik, Angela Asam und Kaspar Breitsameter, wurden geehrt. Unser Bild zeigt (von links) Bürgermeister Heinz Geiling, Anneliese Popfinger Vorsitzende Pfarrgemeinderat, Angela Asam, Pfarrer Eberhard Weigel, Kaspar Breitsameter und Kirchenpfleger Hans Echter. Foto: Thomas Weinmüller

Mit der Ankunft des Bischofs Bertram Meier um 14.30 Uhr kamen auch ein blauer Himmel und Sonnenschein nach Tödtenried. Robert, Kathi und Regina empfingen die Delegation aus Augsburg, zu der auch Domvikar Ulrich Müller und der Fahrer Martin Mägele gehörten, musikalisch mit dem Lied auf das Dorf "Dedari" (Tödtenried) vor dem Festzelt.

In seiner Begrüßung versuchte der Bischof gleich, dies in Mundart nachzusprechen. Er ging auch auf die langjährige Freundschaft mit Pfarrer Eberhard Weigel ein, der den Besuch zum Kirchenjubiläum eingefädelt hatte. Während er sich in das Goldene Buch der Gemeinde eintrug, war ihm wichtig zu erwähnen, dass "die Kirche im Dorf bleiben soll". Diese Redensart werde oft für etwas anderes hergenommen, aber wortwörtlich habe sie auch eine sehr sinnvolle Bedeutung, so der Bischof. "Wir brauchen die Kirche im Dorf für die Zusammenkunft des Glaubens in der Gemeinde", so Bertram Meier weiter. "Wir sind nicht so schlecht."

Bischof stellt Gesangskünste unter Beweis

Anschließend erhielt die Delegation eine Führung durch die Ausstellung von Angela Asam. Ehe die Andacht begann, stellte Bischof Bertram Meier mit der Musikgruppe seine Gesangskünste unter Beweis. "Ein schöner Tag" und ein "Prosit der Gemütlichkeit" erklang im Pfarrhof und Meier betonte noch einmal, mit welcher großen Freude er nach "Dedari" gekommen sei.

Alte Messgewänder aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind in der Ausstellung im Obergeschoss des Pfarrhofs zu sehen, die auch am Sonntag noch einmal öffnet. Foto: Thomas Weinmüller

In seiner Festansprache in der abschließenden Andacht ging er auf die Heiligen der Pfarrkirche ein. Neben dem heiligen Ulrich und dem heiligen Nikolaus an den Nebenaltären ist dies vor allem die heilige Katharina. Diese sei eine starke Frau gewesen. "Auf Schwäbisch würde man sagen: Sie hat Gosch gabt wie a Scherenschleifer", sagte Meier. "Sie konnte überzeugen und war standhaft." Den Ausklang fand der gelungene Festtag in "Dedari" in einer Kirchenführung für die Delegation um den Bischof aus Augsburg und Häppchen für die noch anwesenden Gäste.

Am Sonntag, 2. Oktober, führt Kaspar Breitsameter um 9.45 Uhr noch einmal durch die Kirche. Von 9.30 bis 12 Uhr kann außerdem die Ausstellung "300 Jahre Kirchengeschichte" letztmals besichtigt werden.