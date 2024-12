Vinzenzmesse für Waldarbeiter

Zu Ehren des Schutzpatrons der Waldarbeiter, Holzknechte, Rücker und Fuhrleute findet am Sonntag, 19. Januar, eine Vinzenzmesse in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Messe wird gestaltet von Susanne und Markus zusammen mit der Eicher-Musi. Danach wird im „Tödtenrider Paradies“ eingekehrt. Dafür sind Reservierungen unter 08258/7444878 nötig. (AZ)