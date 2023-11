Vorsatz oder Unfallflucht? Geparktes Auto beschädigt

In Sielenbach wird ein geparktes Auto beschädigt. Es weist deutliche Lackschäden auf. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Auto ist am Feiertag Allerheiligen in Sielenbach beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, war der BMW von 12.55 bis 15.45 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Rathauses in der Schwaigstaße geparkt.

Die linke hintere Türe des Autos wies danach deutliche Lackschäden auf. Ob es sich hier um eine vorsätzliche Sachbeschädigung handelte oder eine Verkehrsunfallflucht vorliegt, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bei dem Vorfall in Sielenbach entsteht Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)