Wie die Mittelschule Sielenbach beim digitalen Unterricht vorangeht

Plus In immer mehr Schulen hält digitaler Unterricht Einzug. Während manche mit einzelnen Geräten experimentieren, ist die Mittelschule Sielenbach schon sehr viel weiter.

Die Mittelschule Sielenbach geht beim digitalen Unterricht voran. Seit einem Gewinn von 10.000 Euro für die Anschaffung von 23 Tablet-PCs Anfang vergangenen Jahres, mehreren Spenden und der Unterstützung von Gemeinde und Gemeinderat, kann die Schule mittlerweile alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte 1:1 mit Tablet-PCs ausstatten.