Sielenbach

17:30 Uhr

Woche der Kirchenmusik: Veranstalter ziehen zufriedene Bilanz

Ein Höhepunkt in der Woche der Kirchenmusik war das Konzert am Samstag, an dem Imam Shaikh Talib Al Quannubi teilnahm. Dafür bedankte sich Prof. Sibylle Brunner (links) bei den Solisten. Foto: Jürgen Werner

Plus Organisatoren sprechen von einer guten Resonanz auf die Woche der Kirchenmusik in Maria Birnbaum in Sielenbach. Und sie findet einen würdigen Abschluss.

Von Manuela Rieger

Die dritte Auflage der "Woche der Kirchenmusik" in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach ist zu Ende gegangen. Organisatorin Prof. Sibylle Brunner und Chorleiter Rudolf Drexl blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe zurück, an der sich zahlreiche Musikerinnen und Musiker beteiligt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .