Protest gegen Kita-Trägerwechsel in Sielenbach: Eltern sammeln Unterschriften

Der Protest in Sielenbach gegen den geplanten Trägerwechsel in den beiden Kindertagesstätten hält an: Innerhalb weniger Tage haben Eltern 225 Unterschriften dafür gesammelt, dass das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach sowie der Kindergarten Unterm Apfelbaum im Ortsteil Tödtenried in der Trägerschaft der Gemeinde bleiben. Die Unterschriften wurden inzwischen Bürgermeister Heinz Geiling und Zweitem Bürgermeister Franz Moser übergeben.

Vor zwei Wochen hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Trägerwechsel zu den Johannitern beschlossen. Geiling wiederholte vor der Entscheidung die Argumente für den Trägerwechsel. Ein externer Träger habe Erfahrung, über die eine Kommune nicht verfüge. Die Gemeinde gebe nichts aus der Hand. Gut 30 Anwesende, die meisten von ihnen Eltern, verfolgten die Sitzung. Anders als bei Gemeinderatssitzungen allgemein üblich, ließ das Gremium die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Diskussion teilnehmen. Letztlich votierte der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen für den Trägerwechsel.

Vater eines Tödtenrieder Kindergartenkindes beklagt: „Fühlen uns nicht verstanden“

Doch damit wollen sich viele Eltern nicht abfinden. Innerhalb einer halben Woche sammelten sie nach eigenen Angaben 225 Unterschriften in der Gemeinde. Siegfried Oswald, dessen Tochter in den Tödtenrieder Kindergarten geht, war einer der Beteiligten an der Aktion. „Wir sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden“, sagt er über den Beschluss des Gemeinderats. „Man hat uns zwar angehört in der Sitzung. Aber wir haben uns nicht verstanden gefühlt.“ Die von den Eltern vorgetragenen Argumente hätten nicht gefruchtet. Dabei solle ein Gemeinderat eigentlich das Sprachrohr der Gemeinde sein, sagt Oswald. Das sei jedoch nicht der Fall.

Deshalb sei es zu der Unterschriftensammlung gekommen. Alice Lauria, ebenfalls Mama eines Tödtenrieder Kindergartenkindes, und Oswald übergaben sie am Mittwoch im Rathaus. Niemand verstehe, was die Gemeinde vorhabe, beklagt Oswald. Die vom Bürgermeister genannten Gründe hält er für nicht plausibel. Zumal die Eltern bereit seien, Kompromisse zu machen und sich einzubringen, wenn es Probleme gebe. Oswald spekuliert, ob es andere Gründe für den Trägerwechsel gebe, die die Gemeinde nicht offenlegen wolle. Die Unruhe in der Gemeinde sei sehr groß.

Geht es nach der Gemeinde Sielenbach, sind die Johanniter künftig Träger des Kindergartens Unterm Apfelbaum in Tödtenried (Bild) und des Kinderhauses in Sielenbach. Doch viele Eltern fühlen sich von dieser Entscheidung überrumpelt. Foto: Alice Lauria

Kita-Trägerwechsel: Eltern beklagen Vertrauensbruch durch die Gemeinde Sielenbach

Die Eltern waren nicht durch die Gemeinde von dem geplanten Trägerwechsel informiert worden, sondern hatten gerüchtehalber davon erfahren. Der Gemeinderat beriet zunächst in einer nicht öffentlichen Sitzung über das Thema. Die Wogen unter den Eltern kochten hoch. Der Bürgermeister erklärte später, er habe zunächst die Leiterinnen, dann die Beschäftigten und anschließend die Eltern informieren wollen. Er entschuldigte sich dafür, dass es anders gekommen war. Dass der Gemeinderat unter Ausschluss der Öffentlichkeit über den Trägerwechsel diskutiert hatte, begründete der Rathauschef damit, dass es um personelle und vertragliche Details gegangen sei.

Oswald spricht von einem „Riesenvertrauensbruch“. Die Eltern seien „vor vollendete Tatsachen gestellt“ worden. An diesem Eindruck änderte auch ein Gespräch zwischen Bürgermeister und rund 80 Eltern nichts. Die Eltern hätten nichts gegen die Johanniter, betont Oswald. Aber sie befürchteten, dass möglicherweise bewährte Mitarbeiterinnen abspringen oder die bislang kurzen Entscheidungswege verloren gehen. Oswald sagt: „In Tödtenried kann es nicht besser werden. Der Kindergarten dort ist heile Welt. Es kann nur schlechter werden.“ Die Leiterin des Tödtenrieder Kindergartens hat bereits erklärt, dass sie auch aus privaten Gründen ihre Leitungsfunktion abgebe und als Erzieherin im Kindergarten weiterarbeite.

Sielenbacher Bürgermeister: Situation muss erst rechtlich geprüft werden

Bürgermeister Heinz Geiling bestätigte auf Anfrage, dass ihm und Franz Moser die Unterschriften am Mittwoch vergangener Woche übergeben worden seien. „Über die genaue Anzahl der Unterschriften können wir derzeit noch keine Aussage treffen, da diese erst noch überprüft werden müssen“, schreibt er auf die Anfrage unserer Redaktion vom Dienstag. Daher könne er weitere Fragen dazu noch nicht beantworten, ob die Zahl der Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren ausreiche und wann das feststehe. Auch zu der Frage, ob der Vertrag mit den Johannitern bereits unterschrieben sei oder ob die Unterschriftensammlung womöglich aufschiebende Wirkung habe, äußerte sich Geiling am Dienstag nicht. Die Situation müsse zunächst rechtlich geprüft und bewertet werden. Das nehme einige Zeit in Anspruch.

Der Bürgermeister weiter: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir momentan keine rechtlich fundierte Antwort geben können. Es ist uns wichtig, entsprechende Anfragen sorgfältig zu klären, weshalb wir eine angemessene Vorlaufzeit benötigen, um eine objektive und umfassende Berichterstattung gewährleisten zu können.“