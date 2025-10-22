Das ist beim Simon- und Judäimarkt am Sonntag in Aichach geboten

Der letzte Jahrmarkt des Jahres findet am Sonntag, 26. Oktober, in Aichach statt. Es handelt sich um den Simon- und Judäimarkt. Dazu kommen traditionell wieder besonders viele Blumenhändler und Floristen aus der Region in die Innenstadt. Doch es ist noch mehr geboten.

Zahlreiche Menschen nutzen den Simon- und Judäimarkt in der Regel, um Gestecke, Kränze, Blumenstöcke oder Frischblumen für den Grabschmuck zu Allerheiligen einzukaufen. Neben diesem speziellen Angebot bieten die knapp 70 Händlerinnen und Händler laut Mitteilung der Stadt auch wieder die gewohnten Artikel an. Dazu gehören Haushaltswaren, Modeschmuck, Textilien, Taschen, Spielwaren, Geschenkartikel, Gewürze und auch Süßigkeiten. Der Jahreszeit entsprechend wird es Mützen, Schals und Socken geben.

Auch im November gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Marktbummler gesorgt. Neben dem Angebot, das die Innenstadt-Gastronomen zur Verfügung stellen, wird von Imbissständen Deftiges wie zum Beispiel Bratwürstl, Hamburger, Pommes oder Süßes wie Kaffee und Kuchen angeboten. Für die kleinen Gäste wird es am Tandlmarkt vor dem Verwaltungsgebäude ein Kinderkarussell geben.

Außerdem sind ab 12.30 Uhr wieder zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Es handelt sich um den vorletzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Einen weiteren wird es am ersten Adventssonntag, 30. November, geben. Es handelt sich um das erste Wochenende, an dem der Christkindlmarkt geöffnet ist.

Was rund um den Markt wichtig ist

Öffnungszeiten Der Simon- und Judäi-Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Geschäfte in der Innenstadt dürfen von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen.

Verkehrsregelung Um den Fieranten das Aufbauen ihrer Stände zu erleichtern, wird die gesamte Innenstadt von 6 bis 19 Uhr gesperrt. Die geparkten Autos müssen bis dahin aus der Marktzone weggefahren sein, teilt die Stadt mit. Diese erstreckt sich über den Oberen und Unteren Stadtplatz, den Tandlmarkt und auch über die Hubmannstraße.

Parkplätze Am Marktsonntag gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten. Es stehen fußläufig 800 kostenfreien Parkplätze in der Nähe des Stadtkerns zur Verfügung. Dabei handelt es sich um folgende Parktplätze: Alter Friedhof, Tiefgarage, Grüner Parkplatz (Martinstraße), ehemaliger Verkehrsübungsplatz (Schulstraße), Freibad (Franz-Beck-Straße), Sudetenstraße, Sparkasse (Donauwörther Straße), Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße), Landratsamt Aichach-Friedberg (Münchener Straße). (AZ)