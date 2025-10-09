Geld für Sirenen in Aichach ist gut investiert

Die Digitalisierung unserer Welt schreitet allerorts voran. In manchen Fällen stößt sie aber auch ganz schnell an ihre Grenzen. Das hat die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 eindrucksvoll gezeigt, als die Mobilfunknetze dort in weiten Teilen ausfielen. Dass die Stadt Aichach ihr Sirenennetz für Katastrophenalarme auf Vordermann bringen will, ist nicht nur folgerichtig, sondern dringend nötig.

So einfach und schnell Warn-Apps auf dem Handy zu funktionieren scheinen: Sich allein auf sie zu verlassen, funktioniert nicht. Schon beim bundesweiten Warntag kamen die Meldungen nicht auf jedem Smartphone an. Dazu kommt: Längst nicht jeder und jede hat ein Smartphone. Insbesondere ältere Menschen dürfen da nicht vergessen werden.

Investition in etwas, das hoffentlich nie gebraucht wird

Lange Zeit war man sich nach Ende des Kalten Krieges sicher, dass Bunker und Sirenen nicht mehr gebraucht werden. Das hat sich geändert. In Aichach hat man das erkannt und handelt danach. Die Stadt steckt viel Geld in ihre „Leuchttürme“ und das Sirenennetz. Beide werden hoffentlich nie gebraucht.