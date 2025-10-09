Im Katastrophenfall sollen in Aichach die Sirenen heulen

Im Katastrophenfall sollen Sirenen die Bevölkerung in Aichach warnen. Im Moment ist das nicht möglich. Damit sich das ändert, muss die Stadt Aichach ordentlich Geld in die Hand nehmen. Im Finanzausschuss des Stadtrats erläuterte Michael Sieber vom Ordnungsamt, warum das notwendig ist und was zu tun ist, um im Ernstfall die gesamte Bevölkerung zu erreichen.

Derzeit gibt es im Stadtgebiet 14 Sirenenstandorte. Sie sind ausschließlich auf die Alarmierung der Feuerwehr ausgerichtet. Dazu ertönt dreimal jeweils zwölf Sekunden lang ein Dauerton mit je zwölf Sekunden Pause. Im Katastrophenfall wurde die Sirene eine Minute lang mit einem auf- und abschwellenden Heulton ertönen: ein Signal für die Bevölkerung, das Radio einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Über Sirenen zu warnen ist in Aichach derzeit nicht möglich

Die vorhandenen Sirenen wurden laut Sieber alle Anfang der 1970er Jahre installiert, sind also älter als 50 Jahre und zum Teil gar nicht mehr funktionstüchtig. Ein Schallgutachten hat ergeben, dass fünf zusätzliche Sirenen notwendig sind, um das gesamte Stadtgebiet abzudecken.

„Für die Alarmierung der Bevölkerung über Sirene gibt es zur Zeit keine Möglichkeit“, sagte Sieber. Ein Ergebnis der vergangenen 30 bis 40 Jahre, in denen der Katastrophenschutz bewusst zurückgefahren worden sei. Sieber betonte: „Wir müssen das angehen und wir werden Geld in die Hand nehmen müssen.“ Die Kosten schätzte Sieber auf 200.000 bis 250.000 Euro. Etwa 80 Prozent Förderung seien zu erwarten.

Warnungen über Anwendungen (Apps) wie Nina oder Katwarn sowie das Warnsystem Cell Broadcast erreichten nicht alle Teile der Bevölkerung, antwortete Sieber auf eine Frage von Dieter Saliger (CSU). Gerade ältere Menschen hätten oft kein Handy. Und: Nachts nehme nicht jeder das Smartphone mit ins Schlafzimmer, gab er zu bedenken. „Die Sirene höre ich.“ Im Notfall gebe es einen Akku-Betrieb.

Schulungen für Betreuer der „Leuchttürme“ geplant

Für den K-Fall, zum Beispiel einen lang anhaltenden Stromausfall („Blackout“) werden in allen Stadtteilen außerdem sogenannte „Leuchttürme“ eingerichtet – zentrale Anlaufstellen, zum Beispiel um Informationen und Tipps zu bekommen. Sie sind unter anderem mit Notstromaggregaten ausgestattet. Bettina Stief (FWG) erkundigte sich nach den geplanten Schulungen für die Freiwilligen, die die „Leuchttürme“ betreuen sollen. Die sollen laut Sieber noch im Herbst starten, und zwar als Online-Schulungen in acht bis zehn Blöcken zu je 15 bis 20 Minuten. Die Videos könnten die Betreuer abrufen, wann immer sie Zeit dafür haben. Sobald es neue Erkenntnisse gebe, sollen sie dort einfließen.