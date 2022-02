Baar bekommt keine Kompensation für abgeschaffte Strabs

Plus Für Bauprojekte in Baar fehlen die Originalbelege. Die zu besorgen kommt teurer als der Staatszuschuss, der die Straßenausbaubeiträge kompensieren soll.

Ein Antrag von Dieter Zach hievte das Thema Straßenausbaubeitragskompensation von der nicht öffentlichen in die öffentliche Sitzung des Baarer Gemeinderats. Im Fokus standen dabei nicht die Straßenzüge, zu denen die erforderlichen Rechnungen und Unterlagen zusammengetragen wurden und für die eine Kompensation beantragt werden kann (für die Ortsdurchfahrt von Heimpersdorf und die Hauptstraße), sondern genau die Straßen, für die das nun endgültig nicht mehr möglich sein wird.