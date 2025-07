Tropische Hitze: So gehen Menschen aus Aichach-Friedberg damit um

Es ist heiß im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Thermometer zeigen stellenweise weit über 30 Grad an. Ein Wetterphänomen? Oder der Klimawandel? Das Endergebnis ist das gleiche. Vielen hilft es nur noch, sich Abkühlung zu verschaffen und in einen der zahlreichen Badeseen im Landkreis zu springen. Doch was ist mit den Menschen, die der Hitze aufgrund ihrer Berufe nicht entfliehen können und sogar in der prallen Sonne arbeiten müssen? Tipps und Tricks, wie sich die Wärme etwas besser aushalten lässt.

Luisa Sako

Aichach

Hitze