Vom Unkrautfeld zum Schulgarten

Mit vollem Körpereinsatz ziehen die Schüler und Schülerinnen der Klassen 1d und 2d der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach ihre ersten selbst angebauten Rote Bete aus dem Schulgarten. Daneben reifen unter anderem Zucchini, Gurken, Zuckermais, Fenchel, Kohlrabi, Mangold und Palmkohl. Bis zu 30 verschiedene Gemüsearten lernen die Kinder im Rahmen der Gemüse-Ackerdemie kennen und pflanzen diese im Schulgarten selbst an.

Bei der Gemüse-Ackerdemie handelt es sich um ein vierjähriges Bildungsprogramm, an dem die Schule seit diesem Jahr teilnimmt. Es wurde vom Sozialunternehmen Acker e.V. ins Leben gerufen und wird am Lernort in Aichach von der AOK Bayern gefördert. Um zu lernen, wo unsere Lebensmittel herkommen, geht es für die Schüler und Schülerinnen regelmäßig raus aus dem Klassenzimmer und rein ins Gemüsebeet.

Gemüse-Ackerdemie für Kinder in Aichach: Feldsalat, Spinat und Mairüben im Beet

Damit beim Anbau, Jäten und der Pflanzenpflege nichts schiefgeht, bekommt die Schule regelmäßig Besuch von ihrer Acker-Coachin – so nennen sich die Expertinnen der Gemüse-Ackerdemie, welche die drei Pflanzungen pro Jahr praktisch anleiten und der Schule mit Rat und Tat ehrenamtlich zur Seite stehen. Kurz vor den Sommerferien war es nun Zeit für die Nachsaat. Gemeinsam haben die Kinder unter Anleitung der Coachin, Lehrkräfte und Ackerhelferinnen die Saat von Feldsalat, Spinat, Endivien, Radieschen, Chinakohl und Mairüben ausgebracht.

Auch die AOK war durch den Mitarbeiter Niclas Litzel vertreten, um sich darüber ein Bild zu machen, was die Kinder bereits gelernt hatten. Diese präsentierten stolz die herangezogenen Pflanzen und erklärten dem Besuch, um welches Gemüse es sich jeweils handelt.

Icon vergrößern Die Klassen 1d und 2d der Ludwig-Steub-Grundschule und Niclas Litzel von der AOK Bayern. Foto: Eva Dillitz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Klassen 1d und 2d der Ludwig-Steub-Grundschule und Niclas Litzel von der AOK Bayern. Foto: Eva Dillitz

Zwischen den Pflanzterminen kümmern sich die Kinder gemeinsam mit den Lehrkräften im Rahmen der wöchentlichen Ackerschulstunde selbst um den Gemüsegarten. Nun heißt es gießen, jäten, mulchen und Schnecken absammeln. „Der Schulgarten war vorher ein Unkrautfeld. Jetzt lernen die Kinder hier den Kreislauf der Natur kennen und den Wert der Lebensmittel zu schätzen“, berichtet die Lehrerin Susanne Weiß, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Ludmila Bauer das Projekt an der Schule leitet.

So manches Gemüse, das zuhause verschmäht wird, findet nach dem eigenen Anbau im Schulgarten doch seinen Weg ins kulinarische Herz der Kinder. Die Lehrerinnen bereiten für die Kinder regelmäßig Zucchini-Brotaufstrich, Mangoldgerichte und Salate zu, im Klassenzimmer werden die frisch geernteten Gurken noch am selben Tag verspeist. Für eine Überraschung sorgten auch die selbst angebauten Radieschen: „Die waren ziemlich scharf, das kannten die Kinder von Radieschen aus dem Supermarkt nicht“, erzählt Ludmila Bauer.

Warum schmecken die Radieschen viel schärfer als im Supermarkt?

Nach der Ernte im Herbst wird der Boden durch eine dicke Mulchschicht für das kommende Jahr fruchtbar gemacht und die Ackerstunden werden mithilfe von Unterrichtsmaterialien und Workbooks im Klassenzimmer weitergeführt. Im Rahmen von Fortbildungen werden die in das Projekt eingebundenen Lehrkräfte von Acker ausgebildet. Der Verein gründete die Gemüse-Ackerdemie 2013 mit dem Ziel, junge Menschen für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu begeistern. Mittlerweile nehmen über 1800 Lernorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Bildungsprogramm teil. Für die Lehrerinnen der Ludwig-Steub-Grundschule ist das Projekt eine echte Herzensangelegenheit und die wöchentliche Zeit auf dem Acker möchte mittlerweile niemand mehr missen.