Solarpark bei Froschham soll komplett erneuert werden

Vor 17 Jahren ist der Solarpark bei Froschham ans Netz gegangen. Jetzt soll die Anlage einem „Repowering“ unterzogen werden: Dabei wird die Anlage komplett erneuert, damit die Fläche effizienter für die Stromerzeugung genutzt wird. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats stellte Ender Aydin vom Bauamt dazu fest: Weil es der erste Antrag dieser Art für eine Anlage im Stadtgebiet ist, gehe es um eine Grundsatzentscheidung.

Die Anlage auf einer Fläche von 15 Hektar hat nach Angaben des Antragstellers eine installierte Nennleistung von 4,2 Megawatt Peak (MWp). 2024 erzeugte die Anlage fast 4300 Megawattstunden Strom. Künftig sollen es noch mehr sein. Module, Unterkonstruktion und Anlagentechnik werden ausgetauscht. Neue Module und Wechselrichter wiesen deutlich höhere Wirkungsgrade auf, erklärte Aydin. Gleichzeitig sollen die Abstände zwischen den Modulen kleiner und die Fläche so effizienter genutzt werden.

Untere Naturschutzbehörde sieht das Vorhaben kritisch

Die alten Module sollen nicht verschrottet, sondern vergünstigt weiterverkauft werden. In drei bis vier Monaten soll das „Repowering“ über die Bühne gehen, wenn es genehmigt ist.

Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Aichach-Friedberg sieht das Vorhaben aber kritisch. Die Nachverdichtung sei zwar aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, sie könnte aber auf Kosten der Biodiversität gehen. Vor allem die besonnten Bereiche zwischen den Modulen seien Lebensräume für Pflanzen und Tiere. In den beschatteten Bereichen würden nur noch wenige Gräser und Kräuter wachsen.

Durch die enger stehenden Module würde mehr Boden als bisher versiegelt. Deshalb soll die Grundflächenzahl (GRZ), die den maximal bebaubaren Teil eines Grundstücks angibt, erhöht werden. Das sieht die Untere Naturschutzbehörde als Eingriff, für den eine Ausgleichsfläche geschaffen werden müsste. Bislang war das nicht notwendig. Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) kommentierte das: „Mich wundert gar nichts mehr.“

Aichacher Bauausschuss kann Einwände nicht nachvollziehen

Für den Bauausschuss waren diese Einwände ebenfalls „nicht nachvollziehbar“, wie es Manfred Huber (FWG) formulierte. Der Landwirt, der Solarparks in der Landschaft oft kritisch sieht, stellte fest: „Die Anlage ist da. Bevor woanders gebaut wird, sollte die weiterentwickelt werden.“ Für Marc Sturm, ebenfalls FWG, ist „Repowering“ grundsätzlich eine gute Sache. Stefan Westermayr (CSU) meinte, nach 17 Jahren sei es einfach an der zeit für ein „Repowering“. Auch Marion Zott (Grüne) plädierte dafür.

Die Empfehlung an den Stadtrat, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern, war einstimmig. Die Laufzeit für die Anlage, die regulär im April 2038 geendet hätte, soll um weitere 25 Jahre verlängert werden.