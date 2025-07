Solidarischer Hochwasserschutz: Sielenbach ist mit im Boot

Bei dem verheerenden Juni-Hochwasser im vergangenen Jahr kam Sielenbach im Großen und Ganzen mit einem blauen Auge davon. „In Ecknach, Schrobenhausen oder Pfaffenhofen war die Situation ganz schlimm“, erinnerte Bürgermeister Heinz Geiling in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch. Die Gemeinde will sich nun der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Solidarischer Hochwasserschutz anschließen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sielenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sielenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis