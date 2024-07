Schulkonzert: Junge Ausnahmetalente begeistern das Publikum

Beim großen Sommerkonzert der Wittelsbacher Realschule Aichach (WIR) hatten die Lehrer ausnahmsweise wenig zu melden. Im Rampenlicht standen allein die Schülerinnen und Schüler, wenngleich Musiklehrerin Ines Rampf – insbesondere für die Bläserformationen – in bewährter Weise die Fäden in der Hand behielt. In der voll besetzten Schulaula führten Kerstin Stegmayer (7F) und Nico Stemmer (7B) humorvoll und wortgewandt durch das bunt gemischte Programm. Dabei kam auch so manches Ausnahmetalent zum Vorschein.

Schulkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rampenlicht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis