Die Bürgermeisterwahl in Aichach wird 2026 ungewohnt spannend

Aichacherinnen und Aichacher, die nicht älter als 30 Jahre sind, kennen nur einen Bürgermeister: Klaus Habermann. Das ist eine ganze Generation. Seit 1996 lenkt der Sozialdemokrat die Geschicke der Stadt. Der 71-Jährige ist der dienstälteste Bürgermeister im Wittelsbacher Land und der am längsten amtierende Bürgermeister der jüngeren Aichacher Stadtgeschichte. Bei der Kommunalwahl im März 2026 wird sein Name nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen. Aichach bekommt also auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Die Wahl verspricht auf jeden Fall ungewohnt spannend zu werden.

