SPD Aichach nominiert Stadtratskandidaten und Stadtratskandidatinnen

Aichach

Die SPD geht mit neuen Gesichtern und Ideen in den Wahlkampf

Auf der Stadtratsliste der Aichacher Sozialdemokraten sind die Hälfte Frauen. Sie werden in Untergriesbach nominiert. Bürgermeister Klaus Habermann äußert sich zu seiner Kandidatur als Landrat.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Ein Spiegelbild der Bevölkerung der Stadt sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die SPD-Liste des Aichacher Stadtrates nominieren ließen.
    Ein Spiegelbild der Bevölkerung der Stadt sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die SPD-Liste des Aichacher Stadtrates nominieren ließen. Foto: Gerlinde Drexler

    Neue Ideen, neue Gesichter, ein neuer Spirit – so geht die Aichacher SPD in den Wahlkampf. Bei der Nominierungsversammlung am Samstag im Gasthof Wagner in Untergriesbach stellte sie ein Team mit 30 Menschen aus verschiedenen Berufen und Altersgruppen vor, die Hälfte davon sind Frauen. Der Jüngste auf der Liste ist 18 Jahre alt. Bei dem kürzlich neu aufgestellten Aichacher Ortsverein gab es eine Veränderung im Vorstand.

    Die Liste sei das Ergebnis vieler Wochen intensiver Arbeit, Gespräche und Entscheidungen, sagte Nicole Matthes, die im Sommer mit großer Mehrheit zur Bürgermeisterkandidatin der SPD nominiert worden war. Seitdem sei viel passiert, so Vorsitzender Marco Laves: „Wir haben Gespräche geführt, Zuspruch und Überraschungen erlebt und vor allem viel Begeisterung und Rückenwind gespürt.“ Und viele neue Mitglieder gewonnen. Sechs neue Mitglieder bekamen am Nominierungsabend ihr Parteibuch überreicht, zwei von ihnen, Ramona Schormair und Yvonne Laves, kandidieren für den Stadtrat. „In den letzten Monaten hat sich bei uns viel bewegt“, brachte es der Vorsitzende auf den Punkt.

    Neue Arbeitsgemeinschaft für Frauen in Aichach

    Die Arbeitsgemeinschaft wachse, so Laves. Unter dem Titel „SPD-Frauen mit Stern“ startet die SPD ein neues Format, in dem sich junge weibliche Neumitglieder und „erfahrene Kämpferinnen für Gleichberechtigung“ gemeinsam engagieren. Am Donnerstag sei hier die konstituierende Sitzung, kündigte er an.

    Der Ortsverein hatte sich kürzlich neu aufgestellt und seine Strukturen modernisiert. Schatzmeister Karsten Lentge sei aus persönlichen Gründen zurückgetreten, teilte Laves mit. An seiner Stelle wählten die Anwesenden die bisherige Schriftführerin Corinna Descy zur Schatzmeisterin und Kathrin Schneider zur Schriftführerin.

    Kandidaten arbeiten gemeinsam am Wahlprogramm

    Nicole Matthes sagte, unter Bürgermeister Klaus Habermann habe sich Aichach zu einer lebenswerten Stadt entwickelt. „Daran knüpfen wir an.“ Bei einer Klausur am Wochenende sollen die Themen, die sich bei Gesprächen oder einer Ideenwerkstatt herauskristallisiert haben, gemeinsam mit allen Kandidaten konkretisiert und zu einem Wahlprogramm zusammengefasst werden. Unter anderem geht es um bezahlbaren Wohnraum und alternative Wohnformen, Ganztagsbetreuung oder eine starke Gemeinschaft für alle Ortsteile. Die SPD denkt aber auch über neue Konzepte nach, um zum Beispiel für leer stehende Läden und Vereine, Initiativen oder Jugendliche, die Räume suchen, eine Lösung zu finden.

    Klaus Habermann sagte, es sei wichtig, dass die Sozialdemokraten stark im Stadtrat vertreten seien. „Wir hatten drei Jahrzehnte Verantwortung, ohne je eine Mehrheit zu haben.“ Die SPD-Fraktion habe sich gegen viele Wiederstände durchgesetzt. Als Beispiele nannte er das Milchwerk, den Bahnhof und den Grünzug Paar und sagte: „Man kann auch ohne Mehrheit gestalten, braucht aber eine stabile Fraktion.“

    Was Habermann zu seiner Landratskandidatur sagt

    Habermann ging auch kurz auf seine Kandidatur als Landrat ein. „Ich habe eine Herausforderung gesucht, die einigermaßen Staub aufgewirbelt hat.“ Er sehe seine Kandidatur völlig gelassen. „Ich muss mir nach 30 Jahren als Bürgermeister nichts mehr beweisen.“ Es gehe darum, eine Alternative zu bieten und dafür wolle er seine Erfahrung nochmal in die Waagschale werfen. „Wenn ich meine Mitbewerber aufgeschreckt habe, war es das schon wert.“

    Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten

    1. Nicole Matthes, Algertshausen, 41, Verwaltungsangestellte
    2. Marco Laves, Aichach, 48, Realschullehrer
    3. Brigitte Neumaier, Aichach, 62, Kastellanin
    4. Mario Pettinger, Oberbernbach, 53, Justizbeamter
    5. Kathrin Schneider, Oberbernbach, 39, Sozialarbeiterin
    6. Daniel Hauke, Unterwittelsbach, 41, Mediengestalter
    7. Xiaoling Shen-Türk, Aichach, 51, Ingenieurin
    8. Walter Jöckel, Aichach, 63, Technischer Verlagsmitarbeiter i.R.
    9. Gaby Mücke, Aichach, 71, Gewerkschafterin
    10. Joshua Dorn, Obermauerbach, 18, Schüler
    11. Teresa Wörle, Algertshausen, 35, Pressesprecherin
    12. Tobias Kratzenberger, Aichach, 51, Betriebswirt
    13. Janet Schumacher, Aichach, 59, Verwaltungsangestellte
    14. Julian Kirschner, Aichach, 33, Industriekaufmann
    15. Annette Vogt, Aichach, 58, Logopädin
    16. Bujar Bunjaku, Oberbernbach, 36, Betriebswirt
    17. Renate Schubert, Oberbernbach, 72, Angestellte im öffentlichen Dienst i.R.
    18. Andreas Matthes, Algertshausen, 50, TV- und Medienproduzent
    19. Jasmin Emma Sophia Peters, Aichach, 33, Raumausstattermeisterin
    20. Udo Artmann, Aichach, 50, Sendeleiter
    21. Ulrike Mill, Aichach, 56, Gitarrenlehrerin
    22. Franz Regau, Unterwittelsbach, 46, Heilerziehungspfleger
    23. Ramona Schormair, Aichach, 47, Geschäftsführung Waldkindergarten
    24. Norbert Zandtner, Untergriesbach 46, Braumeister
    25. Corinna Descy, Unterwittelsbach, 37, Regierungsbeamtin
    26. Siegbert Schulz, Aichach, 64, Angestellter
    27. Yvonne Laves, Aichach, 47, Sozialpädagogin
    28. Rudolf Heinrich, Aichach 70, Rentner
    29. Christina Lochner, Aichach 36, Brauereimitarbeiterin
    30. Erich Guhr, Aichach, 70, Postbeamter i.R.
    • Nachrücker:
    • Joachim Gebert, Aichach, 69, Rentner
    • Sabine Klarmann, Aichach, 36, Angestellte
