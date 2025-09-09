4500 wiederbefüllbare Trinkflaschen für die Patienten des Aichacher Krankenhauses

Mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins des Krankenhauses Aichach konnten jetzt 4500 wiederbefüllbare Trinkflaschen für die Patientinnen und Patienten der Klinik angeschafft werden. Laut einer Mitteilung der Kliniken an der Paar spendete der Förderverein dafür knapp 8600 Euro. Die Patienten in Aichach dürfen die Flaschen nach ihrer Entlassung mit nach Hause nehmen.

Flaschen können an Wasserstationen im Aichacher Krankenhaus aufgefüllt werden

Die Flaschen werden während des stationären Aufenthalts kostenlos an die Patientinnen und Patienten ausgegeben und können an mehreren Wasserstationen im Haus aufgefüllt werden. Bedruckt sind sie mit dem Logo des Fördervereins. „Wir sind dem Förderverein für dieses Engagement, das ja direkt und unmittelbar den Patientinnen und Patienten zugutekommt, sehr dankbar“, betonte Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar.

Den konkreten Einsatz der Flaschen konnten sich der neue Vorsitzende des Fördervereins, Dieter Saliger, zusammen mit dem Schatzmeister, Maximilian Hanser, nun im Krankenhaus Aichach zeigen lassen. „Es freut uns sehr, dass wir mit der Beschaffung dieser Trinkflaschen eine schöne Tradition fortsetzen können. Seit Jahren versorgen wir die Patientinnen und Patienten damit – eine kleine Geste, die viel bewirkt und zeigt, wie sehr uns das Krankenhaus Aichach und die Menschen hier am Herzen liegen“, sagte Saliger. Wenn der Verein dadurch vielleicht auch das ein oder andere neue Fördermitglied gewinnen könne, freue das die Verantwortlichen umso mehr. (AZ)