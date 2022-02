Hollenbach-Schönbach Die Erfolgsgeschichte der Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach geht weiter. Mit zwei Siegen gegen Neubiberg und Egling beim Wettkampftag in Pfuhl machte der Aufsteiger bereits den Klassenerhalt in der Bayernliga Südwest klar. In beiden Duellen ging es äußerst knapp zu. Aufgrund eines defekten Schießstandes wurden die ersten drei Paarungen im oberen und die Duelle auf den Positionen vier und fünf im unteren Bereich der Schießanlage durchgeführt.

Gegen Neubiberg kam Schönbachs Nummer eins Sebastian Hammer auf 370 Ringe. Gegner Patrick Hügel legte noch einen drauf und sorgte mit 374 Ringe für den ersten Punktverlust für Grüne Eiche. Mit soliden 366 Ringen holte sich Jörg Seckler an Position zwei gegen Tobias Riphaus (361) den Punkt. Chancenlos war im mittleren Paarkreuz Andy Stadlmayr (341 Ringe). Gegner Tobias Scherer erwischte einen Sahnetag und schoss mit 370 Ringe eine persönliche Bestleistung. Souverän holte auf Position vier Daniel Baumbach mit Serien von 86, 91, 87 und 89 Ringen mit 353:346 Ringen gegen Thomas Kirschbaumer den erneuten Ausgleich. So lag es an Bruder Viktor Baumbach. Mit der nötigen Ruhe bezwang er Kontrahentin Heidi Riphaus zu duellieren. Mit 350:346 Ringen holte Baumbach den Sieg für Grüne Eiche nach Hause.

Nach der Mittagspause ging es für Schönbach gegen die Eglinger Edelweiß-Schützen. Im ersten Duell hatte Grüne Eiche eine deutliche 1:4-Niederlage kassiert und wollte sich nun dafür revanchieren. In der ersten Begegnung hatte Egling gegen Gastgeber Pfuhl eine knappe Niederlage kassiert und stand nun bereits unter Druck. Sebastian Hammer steigerte sich auf starke 374 Ringen, dennoch ging Schönbachs Nummer eins zum zweiten Mal als Verlierer vom Schießstand. Denn der Eglinger Adrian Offer konterte mit einer persönlichen Bestleistung von 377 Ringen und brachte Edelweiß in Führung. Erneut lag es an Jörg Seckler, für den Ausgleich zu sorgen. Diese Aufgabe erledigte der Untergriesbacher souverän mit 367 Ringen, wobei sein Gegner Maximilian Schneider mit 349 Ringen nicht gerade seinen besten Tag erwischte. Trotz Leistungssteigerung musste sich Kapitän Andy Stadlmayr, diesmal recht knapp mit 351 Ringen Bernd Zeisberger geschlagen geben. Der Eglinger schoss 354 Ringe. Mit persönlicher Tagesbestleistung von 362 Ringen schaffte erneut Daniel Baumbach gegen Jochen Zibuschka (346 Ringe) den Ausgleich h. Nun begann das große Zittern. Der Schönbacher Viktor Baumbach legte vor, seine 337 Ringe ließen allerdings eine Niederlage für Grüne Eiche erwarten. Die Eglingerin Sonja Blaß vorgelegt nutzte zwar die vorgegebene Schießzeit fast komplett aus, kam aber nur auf 334 Ringe. Beim Sieg in der Vorrunde waren es 15 mehr. So aber jubelten die Schönbacher mit 3:2 und nahmen damit Revanche.

Mit einem ausgeglichenen Einzelpunktstand (30:30) und 14:10 Mannschaftspunkten liegt der Aufsteiger in der oberen Hälfte der Bayernliga Süd/West. Damit hat Grüne Eiche der Klassenerhalt bereits sicher. Hammer und Co. können gelassen dem letzten Wettkampftag am Sonntag, 6. März, in Böbing entgegenblicken. (jr-)