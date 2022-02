Mering/Pöttmes-Gundesldorf Selbst die bärenstarke Leistung der Tagbergschützen aus Gundelsdorf (Pöttmes) gegen den Gastgeber konnte über die Enttäuschung nicht hinwegtrösten. Schließlich hatte Gundelsdorf im ersten Schießen gegen Spitzenreiter Staudheim die Grenzen aufgezeigt bekommen. Durch diesen Punktverlust rutschte der Traum vom Aufstieg in weite Ferne. Die Corona-Pandemie machte dabei so manchem Team zu schaffen. Besonders hart traf es die Gastgeber, die gleich auf drei Stützen verzichten mussten. Doch auch Tagberg hatte mit personellen Problemen zu kämpfen. Maria Heigemeir und Alexander Kröpfl, die normalerweise in der Bezirksliga an die Stände gehen, sprangen ein. Immerhin rutschte Topschütze Roland Obermaier nach seiner Corona-Infektion wieder ins Team.

Im ersten Duell mit Primus Staudheim gab es aber auch für Obermaier keinen Sieg. Dabei kämpfte sich der Tagbergschütze gegen die frühere Teamkollegin Jessica Kröpfl, der Schwägerin von Alexander Kröpfl, ins Stechen. 390 Ringe hatten die Kontrahenten jeweils erzielt. Mit einer Zehn setzte sich Kröpfl dann gegen die Neun von Obermaier aber schließlich doch durch. Michaela Meier hatte an Position zwei gegen Sandra Specht keine Chance (383:392). Noch deutlicher zog Simone Westermair gegen Sonja Hintermeier den Kürzeren 378:389). Maria Heigemeir kam auf 375 Ringe, die gegen Jürgen Herde (390) keine Chance hatte. Einzig Alexander Kröpfl behielt mit 371 Ringen gegen Robert Lehmeier (355) die Oberhand. Ein ganz anderes Gesicht zeigte Tagberg im zweiten Duell gegen Mering. Gundelsdorf schien sich den ganzen Frust von der Seele zu schießen. Roland Obermaier legte eine 100er-Serie vor und siegte mit 397 Ringen gegen eine ebenfalls stark aufschießende Michaela Hirschberger (393). Michaela Meier steigerte sich gleich um zehn Ringe und ließ Florian Hirschberger beim 392:382 keine Chance. Simone Westermair steigerte sich auf 386 Ringe. Merings Natalie Posselt konnte gegen diese Genauigkeit nichts ausrichten (374). Auch Reserveschützin Maria Heigemeier feierte ihren ersten Punktgewinn. Sie schoss 385 Ringe, die gegen Thomas Helpert (369) locker zum Sieg reichten. Als Einziger zwei Siege fuhr Alexander Kröpfl ein. Er setzte sich mit 378 Ringen gegen Heike Penn (358) durch.

Durch diesen Punktverlust können die Gundelsdorfer aus eigener Kraft nicht mehr Platz zwei, der zur Aufstiegsqualifikation berechtigt, erreichen. Das Team um den Sportlichen Leiter ist hingegen auf Schützenhilfe beziehungsweise einen Ausrutscher des Tabellenzweiten Eichenlaub Unterstall II angewiesen. Weiter geht es übrigens bereits am Sonntag mit dem Wettkampf in Gundelsdorf. Eigentlich hätten sich die Teams in Olching duelliert, doch die Gemütlichkeitsschützen haben ebenso wie Schlusslicht Pentenried ihre Mannschaft zurückgezogen. Um 10.30 Uhr trifft Gundelsdorf zunächst auf Unterstall, ehe es ab 13 Uhr erneut zum Landkreisduell mit Mering kommt. (sry-)