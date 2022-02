Aindling Gleich drei Offensivkräfte hat sich der TSV Aindling für die Fußball-Saison 2022/23 gesichert: Eric Adam, 21, vom FC Mertingen, Florian Bobinger, 22, vom SSV Alsmoos-Petersdorf, und Aykut Atay, 24, vom VfL Ecknach. „Wir machen da vorne was, weil Simon Knauer weggeht“, sagt Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb. Knauer verlässt das Schüsselhauser Kreuz im Sommer und wird Spielertrainer bei der DJK Stozard (wir berichteten). „Wir brauchen Außenstürmer und solche, die vorne reingehen“, ergänzt Kigle. Ein anderes Trio hat sich noch nicht entschieden, ob es auch im Sommer noch am Schüsselhauser Kreuz kicken wird: Felix Danner, Lukas Wiedholz und Lukas Ettner. Danner ist aktuell verletzt, Ettner schon länger. Somit hat der aktuelle Rangzweite der Bezirksliga Nord 17 Feldspieler für die neue Runde engagiert, am Ende der Transferzeit sollen es 18 oder 19 sein.

Auf einer wichtigen Position wird der Verein noch aktiv werden. Zwar gilt Robin Scheurer nach wie vor als Nummer eins zwischen den Pfosten. Doch der fällt beim nächsten Test gegen den TSV Friedberg aus privaten Gründen aus. Julian Miller, 21, sein möglicher Ersatz, ist angeschlagen. Daher sagt Kigle: „Wir brauchen einen, der fest da ist.“ Eines ist ihm bei der Suche nach einem Ersatz für Scheurer klar: „Momentan kriegst du keinen.“ Der neue Keeper soll dazu beitragen, dass im Training der Konkurrenzkampf verschärft wird. (jeb)