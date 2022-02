Laufsport Aichacher mischen bei Winterlaufserie in Ismaning vorne mit.

Ismaning/Aichach Nach ziemlich genau zwei Jahren war nun wieder eine große Läuferinnen- und Läuferschar in den Ismaninger Isarauen unterwegs. Zu den 600 Gemeldeten zählte auch ein Quartett des LC Aichach: Hannah und Michael Sassnink, Andreas Kigele und Manfred Koppold. Alle vier mischten in dem prominent besetzten Feld vorne mit – Michael Sassnink allerdings nur in seiner Rolle als Tempomacher.

Hannah Sassnink, unterstützt von ihrem Ehemann, hatte vorsichtig begonnen und sammelte in der zweiten Streckenhälfte einige Läuferinnen ein. Sie wurde schließlich Sechste in 51:43 Minuten. Auf die Fünfte Theresa Kratzer (LG Sempt) hatte Sassnink nur acht Sekunden Rückstand.

Bei den Männern gingen Kigele und Koppold Seite an Seite über die ersten Kilometer, wie zu Beginn ihrer Karriere, als die beiden Radfahrer nur im Winter auf Laufkursen unterwegs waren. Zuletzt war Koppold der Aktivere der zwei. Daher waren sie wohl beide überrascht, als sich ab Kilometer vier ein langsam wachsender Abstand zwischen ihnen auftat, mit Kigele als dem Schnelleren. Er ging schließlich als 20. in 48:50 Minuten durch das Ziel, Koppold folgte als 30. in 50:23 Minuten – zwölf Sekunden besser als bei seinem letzten Ismaninger 13-Kilometer-Rennen.

Übrigens hing die Durchführung des Rennens an einem seidenen Faden. Der veranstaltende TSV Ismaning erhielt erst am Donnerstagabend um 18.30 Uhr grünes Licht vom zuständigen Landratsamt. Obwohl die Ismaninger ihre Veranstaltung, die ja eigentlich am 19. Dezember über die Bühne gehen sollte, umgehend für den 13. Februar angemeldet hatten. Der zweite Lauf der Ismaninger Winterlaufserie über 17 Kilometer ist für Sonntag, 20. März, geplant. (hokr)