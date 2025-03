0:0 gegen Jetzendorf: Aindling bietet Magerkost in Überzahl

Der TSV Aindling kann sich glücklich schätzen, dass er auf seinem Konto in der Landesliga Südwest bereits 37 Punkte angesammelt hat. Damit fehlt nicht mehr viel, um das rettende Ufer zu erreichen. In der aktuellen Verfassung wird es für die Mannschaft nämlich ausgesprochen schwierig, weitere Zähler zu erobern. Das war am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf überdeutlich zu erleben, als man nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam.

Florian Fischer, seit dem vergangenen Sommer im Amt des Trainers, ist bekannt dafür, dass er nach Spielschluss die passenden Worte findet, um das Geschehen zusammenzufassen und seine Männer zu loben. Doch diesmal reagierte er ganz anders: „War gar nichts.“ Dieses knappe Fazit sagte in treffender Weise alles über diese Partie. „War vielleicht die schwächste Saison-Leistung. Nach der Roten Karte haben wir das Fußballspielen eingestellt.“

Die Rote Karte für Kothmair ist eine harte Entscheidung

In der Anfangsphase wurde Jetzendorfs Dustin Kothmair vom Feld verwiesen. Wer geglaubt hatte, die Aindlinger würden daraus einen Nutzen ziehen, der hatte sich gewaltig getäuscht. Stefan Kellner, der Gästetrainer, hatte dagegen allen Grund zur Zufriedenheit: „70 Minuten in Unterzahl und dann gegen die drittstärkste Heimmannschaft: Da muss ich sagen: Respekt! War ein gewonnener Punkt.“

Ungewöhnlich offensiv präsentierten sich die Hausherren in ihrer Startformation. Hinter Florian Kronthaler und Nico Baumeister agierten Moritz Wagner und Antonio Mlakic ebenfalls im vorderen Bereich. Ibrahim Neziri, Jonas Müller und Markus Lohner nahmen auf der Bank Platz, ebenso Kevin Schmidt, der gesundheitlich noch nicht fit war. Für ihn stand erneut Christoph Hartmann zwischen den Pfosten. Und auf der linken Seite verteidigte Jonas Simon anstelle des ebenfalls angeschlagenen Dominic Robinson.

Keine halbe Stunde war gespielt, als die Gäste nur noch zu zehnt waren. Mlakic nahm einem Gegenspieler den Ball ab und marschierte in Richtung Tor. Dabei foulte ihn Kothmair, der Benjamin auf Seiten der Gäste war keineswegs der letzte Mann und machte auch keine klare Torchance zunichte. Dafür gleich die Rote Karte zu zeigen, war eindeutig zu hart. Dennoch mussten die Jetzendorfer eine gute Stunde in Unterzahl auskommen. Wenig später foulte Anton Schöttl seinen Gegner und kam mit Gelb vergleichsweise gnädig davon. Über eine Zeitstrafe von zehn Minuten hätte man hier durchaus debattieren können.

Aindling kann die Überzahl gegen Jetzendorf nicht nutzen

Ein Spieler mehr auf dem Platz muss nicht gleichbedeutend mit einem echten Vorteil sein, der sich auch an der Anzeigetafel bemerkbar macht. Diese Erfahrung haben schon viele Mannschaften gesammelt, auch Aindling erging es am Samstag so. Die Gastgeber setzten nur allzu oft auf weite Pässe, die aber immer wieder beim Gegner landeten.

Es lief herzlich wenig zusammen bei den Gastgebern. Das rief den Trainer auf den Plan, der sich von der Seitenlinie bemühte, mehr Ordnung in das Geschehen seiner Schützlinge zu bringen. Mit Neziri, Lohner und Müller kamen nacheinander Kandidaten aufs Feld, den man zutrauen konnte, dass sie die Wende zum Besseren herbeiführen würden. Es blieb beim Versuch. Von echten Torgelegenheiten konnte man hüben wie drüben kaum reden, was nicht gerade für den Unterhaltungswert dieser Landesligapartie sprach.

TSV Aindling: Hartmann, Burghart, Stoll, Menhart, Simon (57. Neziri), Schöttl, Bichlmeier (80. Müller), Mlakic, Wagner, Baumeister (63. Lohner), Kronthaler

Schiedsrichter: Dolderer (SV Bernried)

Zuschauer: 180

Rote Karte: Kothmair (Jetzendorf/25./Foul)