1:5 in Joshofen: Der Aufsteiger kontert Ecknach aus

Völlig bedient marschierte VfL-Coach Sören Dreßler in die Kabine, einen Kommentar nach Spielende wollte er nicht abgeben. Mit einer auch in dieser Höhe völlig verdienten 1:5-Klatsche schickte der Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim die favorisierten Ecknacher nach Hause. Angesichts des Chancenverhältnisses konnten diese froh sein, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausgefallen war. Während die Blau-Weißen über die gesamte Distanz offensiv so gut wie nichts zustande brachten, ließ Joshofen noch fünf, sechs Hochkaräter liegen oder scheiterte an VfL-Keeper Hannes Helfer, der als einziger aus seinem Team Normalform erreichte.

Das Spiel wurde trotz bester Bedingungen auf Kunstrasen ausgetragen, worüber die SpVgg den VfL am Freitagmorgen informierte. Im Ecknacher Lager geht man davon aus, dass hinter der Kurzfristigkeit die Überlegung steckte, dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, zuvor noch eine Einheit auf Kunstrasen einzulegen. „Die Spielordnung gibt das her, ob man das dann so machen muss, soll jeder für sich selbst beurteilen“, sagte VfL-Teammanager Jochen Selig zwar, wollte diesen Vorgang aber unbedingt losgelöst vom Ergebnis betrachtet wissen. „Der Untergrund darf heute nicht unser Thema sein und ist es auch nicht. Joshofen war in allen Belangen überlegen und hat absolut verdient gewonnen, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel“, stellte der 44-jährige klar.

Immer wieder kontert Joshofen Ecknach aus

Tatsächlich legten die Gastgeber eine ganz andere Körpersprache an den Tag als die Gäste aus der Paarstadt und lieferten früh einen Vorgeschmack, wie das Spiel laufen würde. Der VfL hatte etwas mehr Ballbesitz, Joshofen stand tief, presste ab der Mittellinie aber aggressiv und provozierte Ecknacher Ballverluste. Bereits nach gut zehn Minuten waren die umtriebigen Joshofer Angreifer Julian Sager (9.) und Robert Zisler (11.) zweimal allein vor Helfer gestanden, der aber parieren konnte. Auch nahezu jede Ecke der Heimischen war brandgefährlich und eine solche führte dann auch zum 1:0 – Noah Zeller köpfte ein (27.).

Nur drei Minuten später wieder das bewehrte Muster, Ecknach verlor an der Mittellinie den Ball und zwei Pässe später schob Sager aus kurzer Distanz an Helfer vorbei zum 2:0 ein. Gleiches Spiel auch in der 39. und 43. Minute, nur ließ Noah Zeller die beiden „Hundertprozenter“ liegen. Ecknach fand offensiv kaum statt, kam aber kurz vor der Pause durch Maximilian Rauch, der einen Abpraller aus zehn Metern in die Maschen drosch, zum Anschluss.

Birkl und die Latte verhindern eine höhere Niederlage

Wer glaubte, dass dies den Kickern von der Erlenstraße Auftrieb geben würde, sah sich getäuscht. Durchgang zwei verlief wie der erste, Joshofen fuhr Konter um Konter. Zisler vollendete zum 3:1 (56.), Lucas Möller (73.) und wieder Noah Zeller (78.) legten das vierte und fünfte Tor nach. Kurz vor Spielende hatte der VfL nochmals Glück, dass Martin Birkl auf der Linie retten konnte und ein Joshofer-Kopfball an der Unterkante der Latte landete. (jng)

VfL Ecknach: Helfer – Reiner, Birkl (76. Farda), Sponer, Reiter (46. Wagner) – Örnek, Framberger, Wiedholz, Rauch (76. Huber), Broncel (81. Korelko) – Baumgärtner (63. Heinrichs)

Tore: 1:0 Zeller (27.), 2:0 Sager (30.), 2:1 Rauch (44.), 3:1 Zisler (56.), 4:1 Lucas (73.), 5:1 Zeller (78.)

Schiedsrichter: Paul Schmidt (BC Schretzheim)

Zuschauer: 170