3:2 nach 0:2: Aindling dreht das Spiel in Manching

Damit hatten sicher nur die wenigsten gerechnet: Der TSV Aindling gewann am Dienstagabend sein Nachholspiel in der Landesliga Südwest beim SV Manching mit 3:2. Eine echte Überraschung, auf die nach dem 0:3 gegen Rain eigentlich nichts hingedeutet hatte. Schließlich war der SVM zuvor dreimal ohne Gegentor geblieben und hatte Oberweikertshofen mit 6:0 geradezu vom Platz gejagt.

Der Auftakt im Manchinger Sportpark nährte die Befürchtungen, dass die Gäste erneut eine Schlappe kassieren könnten. Denn nach 20 Minuten lagen die Oberbayern mit 2:0 vorne, Luca Bienek und Sebastian Graßl hatten für die Hausherren getroffen. Doch die Antwort folgte prompt. Drei Minuten später verkürzte Laurin Völlmerk, als er eine Vorlage von Ibrahim Neziri verwertete. Völlmerk ermöglichte nach der Pause mit einem Zuspiel Moritz Wagner den Ausgleich, ehe er in der 86. Minute einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter verwertete. Damit ist der 21-jährige Stürmer bei einem Dutzend Treffer angelangt, nur zwei Angreifer stehen mit einem Tor mehr noch besser da.

Trainer Fischer lobt die Reaktion seiner Mannschaft

Musste man nach dem Auftakt nicht befürchten, dass die Aindlinger wieder ins gleiche Fahrwasser wie am vergangenen Freitag geraten würden? Trainer Florian Fischer schüttelt bei dieser Frage ganz entschieden den Kopf: „Man hat von Anfang an gemerkt: Die Mannschaft will unbedingt gewinnen und eine Reaktion zeigen. Das hat sie auch. Wir haben uns trotz Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen, die Köpfe gingen nicht runter. Das war der springende Punkt.“ Im Tor nahm er wieder einen Wechsel vor: „Der Simon (Reithmeir) hat das gut gemacht, der Kevin (Schmidt) ist jetzt wieder fit. Das ist ein Luxusproblem.“ Schmidt hatte beim Stand von 0:0 eine große Chance der Hausherren zunichte gemacht.

Als wahres Stehaufmännchen erwies sich Anton Schöttl. Die Szene, die am Freitag zu seiner Verletzung geführt hatte, sah zunächst schlimmer aus als sie sich später herausstellte. Am Dienstag wurde der 28-Jährige bereits wieder eingewechselt. Fischer freute sich darüber, dass sich sein Team diesmal eine ordentliche Reihe von echten Chancen erspielte. Seine vielleicht wichtigste Aussage: „Die Mannschaft hat sich selbst herausgearbeitet.“

TSV Aindling: Schmidt, Burghart, Stoll, Menhart, Robinson (67. Mlakic), Bichlmeier (55. Schöttl), Ruppenstein, Wagner, Neziri (90. + 6 Simon), Gastl (88. Müller), Völlmerk (90. + 3 Gießer)

Tore: 1:0 Bienek (11.), 2:0 Graßl (20.), 2:1 Völlmerk (23.), 2:2 Wagner (56.), 2:3 Völlmerk (86./Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Behlau (ASV Schwend)

Zuschauer: 170

