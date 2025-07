300 Nachwuchskicker beim Leonhardi-Cup

Ein riesiges Spektakel gab es am Inchenhofener Sportpark zu bestaunen. Dort fand traditionell der Leonhardi-Cup statt, bei dem rund 300 Jugendfußballer in fünf verschiedenen Altersklassen um die Turniersiege kämpften. Etliche Zuschauer, die vom großen Inchenhofener Helferteam bestens versorgt wurden, feuerten die jungen Kicker lautstark an und konnten rund 70 Partien verfolgen.

Den Anfang machte die G-Jugend im Drei-gegen-drei. Der BC Aichach setzte sich in einem äußerst spannenden Finale gegen den BC Adelzhausen durch. Zeitgleich fand das Turnier der E2-Junioren statt. Der TSV Rehling gewann das Endspiel gegen den BC Adelzhausen knapp mit 5:4. Bei den D-Junioren holte der TSV Hollenbach im Finale gegen den TSV Inchenhofen ein 0:1 auf und siegte mit 3:1. Im Wettbewerb der F-Jugend stand ebenfalls eine Mannschaft des TSV Hollenbach im Finale und konnte sich gegen die DJK Stotzard durchsetzen. Den Abschluss machten die größten der Kleinfeldspieler - die E1-Junioren. Auch hier stand der TSV Hollenbach im Finale, musste sich aber knapp mit 0:1 der SG Alsmoos-Petersdorf-Gundelsdorf geschlagen geben.

Die als Schiedsrichter eingesetzten Jugendspieler des TSV Inchenhofen mussten nur selten eingreifen. (AZ)