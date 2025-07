4:1 in Kissing: SV Mering zieht ins Achtelfinale ein

Der SV Mering ist am Mittwochabend am Ende souverän ins Achtelfinale des Toto-Pokals eingezogen. Beim Kreisligisten Kissinger SC setzte sich der Bezirksligist in der dritten Runde mit 4:1 durch. Entscheidender Mann beim MSV war Jonas Niemi, der doppelt traf. Der KSC geriet früh mit zwei Toren in Rückstand, schnupperte zwischendurch aber plötzlich am Ausgleich. Letztlich war der SV Mering allerdings eine Nummer zu groß.

Die favorisierten Gäste hatten von Beginn an erwartungsgemäß mehr vom Spiel und gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Nach einem Foul im Kissinger Strafraum zeigte Schiedsrichter Manfred Keil auf den Punkt. Den folgenden Foulelfmeter verwandelte Michael Fuchs zum 1:0 für Mering (15.). Es kam sogar noch dicker für den KSC. Einen schönen Spielzug vollendete Niemi zum 2:0 für den Favoriten. „Wir waren noch nicht ganz auf der Höhe“, fasste KSC-Spielertrainer Franko Berglmeir den Doppelschlag des Bezirksligisten zusammen.

Ucci verkürzt auf 1:2 - Kissing hofft wieder

Wer nun eine klare Angelegenheit erwartete, wurde allerdings eines Besseren belehrt. Während Mering die Zügel etwas schleifen ließ, witterte der KSC wenig später plötzlich wieder Morgenluft – dank Mithilfe der Gäste. Eine scharfe Hereingabe ließ MSV-Torwart Tobias Leitermeier durch die Hände rutschen, am zweiten Pfosten drückte Fabio Ucci die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie und verkürzte so auf 1:2, der Kreisligist hoffte wieder (30.).

„Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass es zwei Optionen gibt“, sagte Berglmeir. „Entweder kassieren wir das dritte und vierte Tor – oder wir machen das Spiel nochmal scharf.“ Tatsächlich hatte der Kissinger SC kurz vor und kurz nach Halbzeit vor allem bei Standards gute Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen. „Wir waren drauf und dran, das 2:2 zu machen“, sagt Berglmeir. „Wenn man die Dinger nicht macht, ist es allerdings auch ein Qualitätsmerkmal.“

Merings Niemi macht den Deckel drauf

Ein Merkmal, das den Gegner an diesem Abend auszeichnete. Denn während der KSC seine Chancen liegen ließ, schlug der MSV in der Schlussphase eiskalt zu. Ein langer Ball landete bei Harald Kerber, der nicht lange fackelte und zum 3:1 für Mering traf (68.). „Danach war das Spiel fast durch“, sagt Berglmeir. Fünf Minuten später beseitigte erneut Niemi schließlich die letzten Zweifel. Sein Treffer zum 4:1 war der Schlusspunkt.

„Drei Tore schlechter habe ich uns nicht empfunden“, fasste Berglmeir die Partie zusammen. Er betonte allerdings auch, dass der Sieg für Mering insgesamt absolut verdient gewesen sei. „Glückwunsch an sie, bei aller Rivalität.“ Auf die Leistung seiner Mannschaft war der KSC-Trainer dennoch stolz. „Wenn man nach so kurzer Zeit 2:0 hinten liegt, gibt es Mannschaften, die auseinanderbrechen und sich eine richtige Klatsche abholen. Wir haben alles versucht, es hat aber nicht gereicht.“

Nun gelte der Fokus dem Ligastart am Sonntag (15 Uhr) beim SV Schwabegg. Der SV Mering hat einen Tag weniger Zeit, sich zu erholen. Bereits am Samstag (14 Uhr) geht es zum TSV Bobingen.

Kissinger SC: Scheurer, Binder, Kauer (74. Graf) Vassallo, Altreuther (74. Dössinger), Horak, Ruscelli (68. Pitsias), Strehle, Ucci, Schulz (68. Ostenrieder), Zeiske

SV Mering: Leitermeier, Pegoraro, Sandru (70 Weigand), Schmid, Fuchs, Gail, Kerber, Niemi, Wilke (74. Gottwald), Blenk (62. Weißenböck), Venos

Tore: 0:1 Fuchs (15.), 0:2 Niemi (16.), 1:2 Ucci (30.), 1:3 Kerber (68.), 1:4 Niemi (73.)

Schiedsrichter: Manfred Keil

Zuschauer: 223