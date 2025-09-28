Hollenbach hat nichts zu lachen

Ein Blick auf die Tabelle verhieß gar nichts Gutes für den TSV Hollenbach, der zuvor mit elf Treffern zu ebenso vielen Punkten gekommen war. Der TSV Schwabmünchen dagegen, sein gestriger Gastgeber, marschiert vorneweg; auf seiner Rückkehr in die Bayernliga kann den Spitzenreiter offensichtlich niemand aufhalten. Die Hollenbacher waren dazu diesmal keineswegs in der Lage, sie verloren mit 0:5 bei einem Gegner, der den Kontrahenten ganz oben bereits mit neun Zählern davon gezogen ist.

