5:0-Heimsieg für den TSV Schwabmünchen - Hollenbach hat nichts zu lachen

Fußball - Landesliga Südwest

Hollenbach hat nichts zu lachen

Beim 5:0-Heimsieg empfiehlt sich der TSV Schwabmünchen einmal mehr für die Rückkehr in die Fußball-Bayernliga. Der Topangreifer der Gäste muss in der Abwehr aushelfen.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Hatten eine Menge Arbeit mit der Schwabmünchener Offensive: Die Hollenbacher Verteidiger um Aushilfskraft Michael Schäfer (rechts).
    Hatten eine Menge Arbeit mit der Schwabmünchener Offensive: Die Hollenbacher Verteidiger um Aushilfskraft Michael Schäfer (rechts). Foto: Christian Kruppe

    Ein Blick auf die Tabelle verhieß gar nichts Gutes für den TSV Hollenbach, der zuvor mit elf Treffern zu ebenso vielen Punkten gekommen war. Der TSV Schwabmünchen dagegen, sein gestriger Gastgeber, marschiert vorneweg; auf seiner Rückkehr in die Bayernliga kann den Spitzenreiter offensichtlich niemand aufhalten. Die Hollenbacher waren dazu diesmal keineswegs in der Lage, sie verloren mit 0:5 bei einem Gegner, der den Kontrahenten ganz oben bereits mit neun Zählern davon gezogen ist.

