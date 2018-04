00:04 Uhr

680 Mitglieder, acht Abteilungen und Sorgen Lokalsport

Tischtennisspieler und Stockschützen des TSV Rehling werben um junge Leute

Eine Menge an sportlichen Mitgliedern trainieren die ganze Woche über beim TSV Rehling. Sei es auf den Freiflächen oder auch in der Sporthalle, die täglich belegt ist. Insgesamt 680 Mitglieder zählt der Verein. Bei der Generalversammlung präsentierten jetzt die Abteilungen ihre Berichte.

Offiziell gibt es keinen Fußball-Abteilungsleiter mehr. Die Position als sportlicher Leiter hat der Trainer der ersten Seniorenmannschaft, Sebastian Kalkbrenner, inne. Die notwendigen Infos dazu gab Vereinsvorsitzender Dieter Schmid. Von der Zweiten Seniorenmannschaft konnte Schmid berichten, dass diese seit Beginn der Rückrunde von Wolfgang Cabel trainiert wird und sich bereits erste Erfolge eingestellt haben. Auch die Trainingseinheiten seien erfreulicherweise wieder sehr gut besucht. Die erste Mannschaft hat ihre Punktrunde in der Kreisliga gut begonnen, doch dann auch viele Spiele verloren und das auch zum Teil sehr deutlich. Auch in der Rückrunde zeigt sich die Mannschaft sehr unbeständig mit Höhen und Tiefen. Um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen, müsse man sich in den kommenden Spielen absolut konzentrieren.

Diesen Bericht übernahm Manfred Bader, stellvertretend für den verhinderten Thomas Nöbel. 60 aktive Nachwuchsfußballer kicken in sechs verschiedenen Mannschaften unter insgesamt zehn Trainern. Bei der C-Jugend besteht eine Spielgemeinschaft zusammen mit den Vereinen aus Gebenhofen und Affing. „Unser Ziel ist, in ein paar Jahren wieder alle Jugendklassen mit aktiven Spielern belegen zu können“, so Bader. Er sei zuversichtlich, dass in ein paar Jahren auch wieder einige Fußballer für die Seniorenmannschaften heranreifen werden.

Sehr viele sportbegeisterte Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene hat diese Abteilung des TSV, so Sonja Stieglmeier. Vier Trainer für Erwachsene und deren fünf für die Jugendlichen trainieren die drei Kinder-Turngruppen mit 60 Kindern zwischen drei und sechs Jahren, und drei Leichtathletikgruppen mit Aktiven zwischen sechs und 16 Jahren und dazu noch bis zu 15 Erwachsene. Am 8. Juli gibt es wieder eine Kinderleichtathletikveranstaltung bei der Grundschule in Rehling und am 8. September einen Werfertag in Oberach.

Mit fehlendem Nachwuchs zu kämpfen hat die Tischtennisabteilung, wie Sebastian Seiler informierte. Es werde immer schwieriger, Interessenten für diesen Sport zu gewinnen. Sechs Jugendliche wurden wieder aufgebaut und spielen seit zwei Jahren zusammen, auch in einer Mannschaft. 17 Herren sind im Mannschafts- Spielbetrieb integriert. Leider musste man im Jugendbereich und bei den Erwachsenen einige Spitzenspieler zum TTC Langweid ziehen lassen. In der Ersten Mannschaft reichte es verletzungsbedingt nur zum fünften Tabellenplatz. Die Zweite Mannschaft hat als Dritter um einen Punkt den Aufstieg verpasst. Erwachsene und Jugendliche sind gerne eingeladen, ganz unverbindlich mal in der Halle mitzutrainieren.

64 Mitglieder hat diese Abteilung, und allein im letzten Jahr hat man 13 Neumitglieder dazugewonnen. Der Aufwärtstrend könnte sich fortsetzen, so Markus Eberwein sehr optimistisch in seinen Ausführungen. Heuer werden drei Mannschaften um Punkte kämpfen, darunter die Mädels in einer Spielgemeinschaft mit Langweid. Weiterhin sind fünf Spieler in einer SG mit Stotzard, und zwei Herren spielen in Aindling in einer SG. Saisonstart ist am Samstag, 28. April, für Kinder bereits am Donnerstag, 26. April, mit einem besonderen Training. Am Sonntag, 29. April, ist auch noch ein Schnuppertag, auch zusammen mit der Schule geplant. Zudem macht die Tennisabteilung beim Ferienprogramm mit.

Große Nachwuchsprobleme gibt es in dieser Abteilung, wie Georg Herzog berichten musste. Deshalb wurde letztes Jahr der Spielbetrieb in den Punktrunden abgemeldet. Neben ein paar Turnieren hat man sich mangels Spielern auf hobbymäßiges Stockschießen beschränkt.

Die zwölf Damen und 14 Mädchen, die als Mannschaften auch um Punkte kämpfen, haben einen neuen Trainer. Dieser hat früher auch Langweid trainiert. Damit kann es wieder aufwärtsgehen, so Lena Hauser in ihrem Bericht. Wer Interesse am Volleyball hat, kann sich unverbindlich zu den Trainingsstunden am Freitag ab 16.30 Uhr in der Halle einfinden.

Diese Sparte läuft sehr gut, so Ingrid Buchner und Gertraud Dietz. Derzeit gibt es ein Trainerproblem, weil eine Übungsleiterin in Mutterschutz ist. Der Engpass wird durch einen Aushilfstrainer aus Aindling behoben. Beim Mutter-Kind-Turnen fehlt derzeit ein offizieller Trainer, doch erhofft man sich hier bald eine Lösung. (at)

