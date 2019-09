vor 14 Min.

Abgeschossen: Saison-Aus für Motorradfahrer Markus Schormair

Der Aichacher erleidet eine Knieverletzung nach einem unverschuldetem Unfall. So geht es jetzt für den 20-Jährigen weiter.

Von Sebastian Richly

Viel Zeit zum Nachdenken hat derzeit Motorradfahrer Markus Schormair. Der Aichacher ist seit Sonntag außer Gefecht. Grund: ein Rennunfall beim ADAC-Juniorcup. Es geschah in der vierten Kurve des zweiten Rennens im niederländischen Assen. Nichtsahnend legte sich Schormair in die Kurve. Dann wurde er plötzlich abgeschossen und alle Hoffnungen auf eine vordere Platzierung waren dahin.

„Es ging so schnell, ich konnte gar nicht mehr reagieren und bin auch gleich abgeflogen“, schildert der 20-Jährige die Situation. Was war passiert? Konkurrent Justin Hänsel fuhr die Kurve zu schnell an, konnte nicht mehr bremsen und krachte Schormair ins Hinterrad. Schormair rutsche über Gras und Kies – das Rennen war für ihn beendet. „Er hat sich aber gleich entschuldigt. Fehler passieren, da bin ich jetzt nicht sauer auf ihn, aber natürlich ist das ärgerlich.“ Zu diesem Zeitpunkt lag Schormair aussichtsreich im Rennen. Nach einem guten Start lag der angehende Maschinenbauer auf Platz sechs. „Ich war wirklich genau da, wo ich die ganze Saison schon sein wollte – in Schlagdistanz zur Spitze.“

Schormair verpasst Rennen am Hockenheim-Ring

Doch dann holte ihn Hänsel von der Maschine und der Traum vom Podium war ausgeträumt. Schlimmer noch, denn was unmittelbar nach dem Sturz als leichter Schmerz anfing, entwickelte sich im Laufe des Abends zu einem wirklichen Problem. Diagnose: Anriss der Innenbänder im Knie. „Das ist das Saison-Aus für mich. Ich muss jetzt einige Untersuchungen über mich ergehen lassen, hoffentlich hat das Kreuzband nichts abbekommen.“ Ausgerechnet beim Finale am legendären Hockenheimring am Wochenende wird der Aichacher nicht dabei sein. „Nicht nur, dass ich auf dieser tollen Strecke nicht fahren kann, sondern ich habe auch keine Möglichkeit mehr, unter die Top Ten zu kommen. Doppelt bitter: Im ersten Lauf fuhr Schormair auf Rang neun, verpasste aber aufgrund eines Fehlers am Start eine bessere Platzierung.

Für den Aichacher war es das letzte Rennen im Juniorcup. In welcher Klasse der 20-Jährige in der kommenden Saison fährt, steht aber noch nicht fest: „Es wird hubraumtechnisch eine oder zwei Klassen nach oben gehen. Entschieden ist aber noch nichts.“

