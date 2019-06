vor 58 Min.

Absteiger hat Aufsteiger im Griff

FC Pipinsried schlägt TSV Rain mit 4:1 und alle stöhnen über die Hitze

Die Hitze ist für ein Fußballspiel absolut grenzwertig, dennoch sind am Wochenende einige Vereine aus der Region für Testspiele auf dem heißen Rasen gestanden. Einige Spiele wurden vom Nachmittag in die etwas kühleren Abendstunden verlegt. Das für Samstag um 15.30 Uhr angesetzte Spiel des BC Adelzhausen in Sulzemoos (Kreis Dachau) findet jetzt am Dienstag um 19 Uhr statt.

„Wir sind zwar erst am Anfang unserer Vorbereitung. Trotzdem müssen wir uns in vielen Bereichen steigern“, resümierte Rains Trainer Alexander Käs nach der deutlichen Niederlage in Karlshuld im Testspiel gegen den Bayernliga-Topfavoriten FC Pipinsried. Vor 130 Zuschauern kassierte der Regionalliga-Aufsteiger eine 1:4-Niederlage gegen den Regionalliga-Absteiger, die durchaus noch höher hätte ausfallen können. Vor allem bemängelte der 26-jährige Sportstudent die Zweikampf-Führung seiner Mannschaft. Schon nach zwei Minuten ging Pipinsried durch Benjamin Kaufmann in Führung. Der FCP baute diese bis zur Pause durch Tore von Marcel Ebeling (5./30.) und Pablo Pigl (24.) sogar auf 4:0 aus. „Die erste Halbzeit haben wir glatt verschlafen, und es hätte schlimmer kommen können“, gestand der TSV-Coach, der im zweiten Durchgang sein System umstellte und somit eine deutlichere Klatsche abwendete. Jonas Greppmeir (65.) konnte schließlich noch auf 1:4 verkürzen. (rolg)

Noch viel Arbeit hat Ecknachs Spielertrainer Daniel Framberger mit seiner Mannschaft vor sich. Gegen Bezirksligaaufsteiger TSV Neusäß reichte es in einem zerfahrenen Spiel nur zu einem 0:0, und am Sonntagnachmittag erwies sich Landesligaaufsteiger TSV Jetzendorf bei der 1:5-Niederlage als eine Nummer zu groß. Neusäß erwies sich als starker Gegner und hatte mehrmals die Führung auf dem Fuß. Aber auch Ecknach erarbeitete sich im Laufe der Begegnung Einschussmöglichkeiten. Ein ganz anderer Gegner war Jetzendorf. Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei tropischen Temperaturen die Kräfte der VfL-Kicker. Hinzu kam, dass Jetzendorf gnadenlos effektiv war und nicht viele Chancen benötigte, um den deutlichen Sieg herauszuschießen. Framberger traf in der 45. Minute zum 2:1-Anschluss. (AN)

Mit einem knappen 4:3-Sieg gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg ist der FC Affing gestern in die Testspielserie gestartet. Der Bezirksligist vom Lechrain profitierte zunächst von einem Eigentor der Augsburger. Für den FCA trafen dann Mathias Steger (32.) und zweimal Max Schacherl (53., 71.). (AN)

Torjäger Werner Meyer und Nachwuchsspieler Patrick Högg, Sieger bei der AN-Sportlerwahl in der vergangenen Woche, trafen für den Nord-Bezirksligisten Hollenbach beim Remis gegen Viktoria Augsburg. Dieses Team spielt in der Südstaffel der Bezirksliga. (AN)

Nach einem guten Drittel der Spielzeit war alles durch im Duell dieser zwei Bezirksliga-Mannschaften: Nemanja Ranitovic (1.), Matthias Schuster (14.), Alexander Heider (27.) und Neuzugang Florian Heiß (32.) hatten für die Mavros-Schützlinge getroffen. Bunk sorgte schon vor der Pause (36.) für den Endstand. (AN)

