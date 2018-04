Adelzhausen gefordert

14.04.2018

BCA in Bubesheim

Vor einer hohen Auswärtshürde steht der BC Adelzhausen am Samstag, wenn er ab 15 Uhr beim SC Bubesheim antritt. Klarer Favorit ist dabei der heimische SC, der sich im Aufwind befindet und die vergangenen beiden Spiele ohne Gegentreffer gewann.

Viel Gesprächsbedarf gab es vergangene Woche beim BC Adelzhausen nach der schwachen Vorstellung im Derby gegen den TSV Hollenbach. Der Auftritt war dabei richtig irritierend für die Vereinsführung und auch Coach Peter Eggle. Die Mannschaft wirkte lust- und ideenlos trotz bestem Fußballwetter und toller Kulisse. Darum diskutierte man mögliche Gründe unter der Woche gemeinsam, um wieder in die Spur zu finden. „Wir haben unter das Hollenbach-Spiel jetzt auch einen Strich gemacht und unser Augenmerk gilt nun Bubesheim“, richtete Eggle den Blick nach vorne. Gegen die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Länge wird der BCA eine defensive Ausrichtung wählen, denn der SC verfügt über enorme Qualität in der Offensive mit den Stürmern Hakan Polat und Esse Akpaloo. 52 erzielte Tore in 23 Partien unterstreichen das. Aber auch in der Defensive konnte sich das Team stabilisieren.

Eggle jedoch kennt Bubesheim aus dem Eff-Eff, die letzten drei Spielzeiten schnürte er noch seine Fußballstiefel für den SC und auch in dieser Saison hat er schon einige Spiele gesehen. Bestimmt wird er seiner Elf den ein oder anderen Tipp mitgeben können. Michael Leicht plagte diese Woche eine Grippe und bei Michael Albustin sowie Elias Maurer kann es sein, dass sie beruflich eingespannt sind. (jüd)

