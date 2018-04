28.04.2018

Adelzhausen ist befreit Lokalsport

Wollen den Fans in Adelzhausen bei einem Heimspiel wieder mal was bieten: Dominik Müller und der BCA spielen morgen gegen die Reserve des TSV Nördlingen.

BCA gegen Nördlingen II

Befreit aufspielen kann ab sofort der BC Adelzhausen in der Bezirksliga Nord. Nach dem Sieg letzte Woche beim FC Ehekirchen wurde der Klassenerhalt praktisch gesichert, auch wenn rein rechnerisch noch was passieren könnte. Am Sonntag kommt mit dem TSVNördlingen II ein Gegner an den Römerweg, der noch Punkte gegen den Abstieg benötigt. Es wird sich zeigen, ob der BCA nun die Spannung bis zum Ende hochhalten kann, seinen Fans ist er jedenfalls gerade in den Heimspielen noch einiges schuldig.

Groß war die Erleichterung bei der Elf von Coach Peter Eggle nach dem 2:1-Erfolg in Ehekirchen. Nicht nur, dass der BCA nach zehn sieglosen Spielen endlich mal wieder eine Partie für sich entscheiden konnte, war eine Befreiung. Mit elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wird vier Spieltage vor dem Ende nichts mehr anbrennen, das scheint gewiss. Im Heimspiel gegen die Nördlinger Reserve will der BCA nun versuchen, seine dürftige Heimbilanz aufzubessern. Nur zwölf seiner 35 Punkte holte er am Römerweg, die letzten Auftritte waren schwach. Somit hat man einiges gutzumachen bei den zuletzt doch immer kritischer werdenden BCA-Fans. Ob da der Gegner aus Nördlingen mitspielen wird, bleibt die Frage. (jüd)

