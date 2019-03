21:19 Uhr

Adelzhausen siegt im Derby gegen Hollenbach

BCA bleibt im dritten Spiel 2019 ohne Gegentreffer und bezwingt den TSV Hollenbach mit 1:0. Ein Routinier markiert den Goldenen Treffer.

Von Reinhold Rummel

Wer hätte das vor der Winterpause gedacht, dass der BC Adelzhausen sich nach den ersten drei Begegnungen im Frühjahr vom Tabellenende wegbewegt. 25 Punkte – sieben aus den vergangenen drei Begegnungen und die Truppe von Spielertrainer Wolfgang Klar ist nun über dem Strich. Vor knapp 300 Besucher setzte sich der BC Adelzhausen knapp mit 1:0 gegen den Tabellenfünften TSV Hollenbach am Römerweg durch.

Verdient obendrein, den die Gäste um Spielertrainer Christian Adrianowytsch enttäuschten auf ganzer Linie. Der Coach war dann auch klar selbstkritisch: „Das war einfach rein gar nichts. Das war eine ganz schwache Vorstellung von uns.“ Er vermisste die Aggressivität im Spiel seiner Nebenleute. „Wir waren einfach nicht giftig genug. Wir wollten den den Ball nicht und haben uns eigentlich keine richtige Chance während den 90 Minuten erspielt.“ Ganz anders der BC Adelzhausen. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs sprach zunächst von einem Frühlingsgeplänkel, „ohne große Höhepunkte vor dem Seitenwechsel.“ Da hatte er dann auch wenig notieren müssen, „denn das waren alles laue Chancen auf beiden Seiten“ so Dumbs. Die größte hatten zweifelsohne die Gäste durch Dennis Ruisinger, dessen Kopfball aber knapp am von Torhüter Michael Fottner gehüteten Kasten vorbei segelte.

Adelzhausen: Michael Albustin schießt das Goldene Tor

Auch nach dem Wechsel nahm die Partie nicht richtig Fahrt auf. Weite Bälle wurden richtig Strafraum gedroschen, „spielerisch war das herzlich wenig“ schimpfte deshalb Gästecoach Adrianowytsch zurecht. Das lag aber auch an der sehr stabilen Dreierkette des BC Adelzhausen um Michael Albustin, Georg Götz und Spielertrainer Wolfgang Klar. Zudem räumte Patrick Schuch im zentralen Mittelfeld alles ab, was auf ihn zulief. Klar hatte dann auch zurecht ein Sonderlob für Schuch parat: „Das war einfach Extraklasse, wie der Pat alles in stoischer Ruhe klärte.“ Der Adelzhauser Coach sprudelte mit seiner Begeisterung nach dem Schlusspfiff nur so aus sich heraus. „Die Null steht erneut und dann haben wir auch noch die richtigen Entscheidungen im Spielaufbau getroffen.“

Dass dann auch noch der Siegtreffer gegen Hollenbach gelang, freute den Adelzhauser Trainer enorm. „Das haben sich die Jungs mit ihrer großen Teamleistung auch verdient“ so Klar. Routinier Michael Albustin legte sich in der 66. Spielminute das runde Leder knapp 25 Meter vor dem Hollenbacher Gehäuse zurecht, nach dem zuvor Stefan Asam gefoult wurde. Torhüter Rainhold Tinni versuchte noch seine Abwehrmauer zu korrigieren, die aber nicht auf die Worte ihres Keepers reagierte. Albustin lief vier Schritte an und zirkelte dann gefühlvoll den Ball ins untere rechte Toreck – keine Abwehrchance für den Hollenbacher Keeper. Albustin drehte bereits jubelnd ab, als der Ball im Tornetz einschlug und erfreute sich den Umarmungen seiner Teamkollegen. Die größte Chance der Gäste vereitelte BCA-Keeper Fottner. Angelo Jakob führte einen Freistoß schnell aus, aber den Kracher von Christoph Burkhard aus drehte Fottner um den Torpfosten.

Die Heimelf hatte nun die besseren Möglichkeiten. Dominik Müller ballerte nach einer Vorlage von Christoph Mahl ebenso drüber, wie wenig später Jürgen Lichtenstern. Kurz vor dem Ende zögerte Müller einen Tick zu lange, als er erneut von Christoph Mahl freigespielt wurde. Der BCA jubelte zurecht als der Schlusspfiff ertönte und Hollenbach schlich mit gesenkten Haupt bei strahlender Frühlingssonne vom Spielfeld.

BC Adelzhausen Fottner, Albustin, Klar, Götz, Braun (ab 70. Grimmer), Asam, Schuch (ab 86. Kügle), Lichtenstern, Stöttner (ab 61. Mahl), Ettner, Müller.

TSV Hollenbach Tinni, Kaltenstadler (ab 46. Jonas Ruisinger), Adrianowytsch, Dennis Ruisinger, Knauer, Jakob, Meyer (ab 74. Mayr), Meissner, Witzenberger, Simon Ruisinger (ab 74. Anzano), Burkhard.

Tor 1:0 Albustin (66.) Schiedsrichter Ulrich Reiner (Bissingen) Zuschauer 300

