07.05.2018

Adelzhausen spielt schwach Lokalsport

0:3-Niederlage in Glött

Einen enttäuschenden Nachmittag erlebten die wenigen mitgereisten Fans des BC Adelzhausen beim SSV Glött. Die Mannschaft musste sich fast chancenlos mit 0:3 geschlagen geben und scheint bereits zwei Wochen vor Saisonende in den Sommerpausenmodus geschaltet zu haben. Glött genügte dabei eine engagierte Leistung, um den harmlosen BCA zu besiegen, der sich über das gesamte Spiel hinweg keine einzige hundertprozentige Möglichkeit erspielen konnte.

Schon nach sechs Minuten konnte der schnelle Daniel Stredak auf der linken Seite nicht gestellt werden, und seine Hereingabe drückte Peter Matkey am langen Pfosten problemlos über die Linie. Bis auf einen Kopfball von Stefan Asam, der nach einer Ecke von Jürgen Lichtenstern in der 20. Minute knapp am Pfosten vorbeistrich, strahlte die Elf von Coach Peter Eggle kaum Torgefahr aus. Auf der anderen Seite hatte der BCA immer wieder Probleme mit Stredak, der auch Wegbereiter des 2:0 war nach 44 Minuten: Dieses Mal versenkte Mehmet Ali Taner seine Hereingabe. Nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit war die Messe gelesen: Stredak schoss Georg Götz im Strafraum den Ball aus kurzer Entfernung an den Arm. Der Schiedsrichter zeigte aus BCA-Sicht unverständlich auf den Elfmeterpunkt und erneut Taner schob souverän ein zum 3:0. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Albustin, Götz, Stöttner, Kügle (46. Miesl), Dumbs (46. Braun), Schuch (63. Eggle), Asam, Lichtenstern, Mahl, Müller.

Tore 1:0 Matkey (6.), 2:0 Taner (44.), 3:0 Taner (47. Handelfmeter) Zuschauer 100.

