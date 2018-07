16:59 Uhr

Adelzhausen unterliegt im Finale Lokalsport

Der BC Adelzhausen (rote Trikots) unterlag beim Turnier in Rinnenthal im Finale dem Kissinger SC.

Beim Turnier in Rinnenthal muss sich BCA dem Kissinger SC spät geschlagen geben.

Beim Unterbaarer Brauerei-Cup des BC Rinnenthal siegte der Kissinger SC in der Nachspielzeit gegen den BC Adelzhausen. Insgesamt waren vier Mannschaften am Start. Rund 200 Zuschauer feuerten die Spieler an.

In den Platzierungsspielen setzte sich der Kissinger SC gegen den TSV Friedberg mit 3:0 durch. Im anderen Spiel gewann der BC Adelzhausen gegen den Gastgeber BC Rinnenthal mit 3:0, wobei diese Partie wesentlich enger war, wie das Endergebnis vermuten lässt. Lange stand es nach dem Tor von Jakob Braun 1:0. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Tobi Friedl, als er einen Handelfmeter an das Lattenkreuz setzte. Der BCA schlug in den Schlussminuten durch Jürgen Lichtenstern und Christoph Mahl zu.

Im kleinen Finale setzte sich der BC Rinnenthal gegen den TSV Friedberg mit 4:1 durch, wobei der TSV bereits in der fünften Minute durch Simon Winter in Führung ging. Nach einer Ecke von Franz Losert verlängerte Markus Rolle mit dem Kopf. Zwei Minuten später erzielte Losert die Führung. Nach dem Wechsel setzte Rolle noch zweimal nach.

Im Endspiel setzte sich der KSC in letzter Sekunde gegen den BCA mit 2:1 durch. Franco Berglmeir hatte die erste große Chance, doch sein Kopfball ging über die Latte. Auf der anderen Seite setzte Konstantin Miesl einen Schuss aus 20 Metern knapp rechts neben das KSC-Gehäuse. Erneut Berglmeir und Julian Büchler hatten gute Möglichkeiten, doch BCA-Keeper Michael Fottner war auf dem Posten. Adelzhausen ging mit einem Sonntagsschuss von Michael Albustin in Führung. Andreas Lachner gelang der Ausgleich und dann schlenzte Berglmeir aus 20 Metern geschickt ins rechte untere Eck zum späten Turniersieg ein. (schr-)

Themen Folgen