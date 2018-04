20:51 Uhr

Adelzhausen will im Derby ersten Dreier Lokalsport

Hollenbach kommt mit Selbstvertrauen an den Römerweg. Beide Abteilungsleiter warnen vor dem Gegner.

Ein spannendes Derby ist am Sonntag in der Bezirksliga Nord zu erwarten, wenn der BC Adelzhausen ab 15 Uhr den TSV Hollenbach empfängt. Beide Teams benötigen Punkte gegen den Abstieg, wobei Hollenbacher derzeit die Zähler nötiger hat.

Der BC Adelzhausen wartet im Jahr 2018 immer noch auf seinen ersten Sieg. Dennoch verfällt man am Römerweg nicht in Panik, denn in der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin komfortable zehn Punkte. Spielertrainer Peter Eggle ist im Moment aber nicht zufrieden. „Mir ist die Tabelle egal, ich will endlich mal wieder ein Spiel gewinnen.“ Auch wenn sich das 1:1 beim VfL Ecknach aufgrund einer ordentlichen Leistung schon wieder besser anfühlte, muss sich der BCA weiter steigern.

„Hollenbach hat zuletzt gute Spiele abgeliefert und in Bubesheim gewonnen“, hebt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs warnend den Zeigefinger. Gerade im kämpferischen Bereich habe der TSV den Abstiegskampf angenommen, aber auch das Umschalten über ihre schnellen und dribbelstarken Offensivspieler stelle eine Gefahr da. „Wenn wir die Zweikämpfe nicht genauso aggressiv annehmen wie in Ecknach, werden wir keine Chance haben“, prophezeit Dumbs. Personell gibt es beim BCA ein paar Fragezeichen. Michael Albustin musste in Ecknach mit einer Leistenzerrung passen und zur Halbzeit ging Kapitän Christoph Mahl vom Feld. Dafür meldete sich der zuletzt fehlende Stefan Asam mit einer starken Leistung zurück und auch Konstantin Miesl zeigte in der zweiten Hälfte seine Qualitäten.

Mit neuem Selbstvertrauen kommt Hollenbach an den Römerweg. „In Bubesheim hat endlich einmal von vorne bis hinten alles gepasst, aber es war nur ein Sieg, mehr nicht“, drückt TSV-Abteilungsleiter Maximilian Golling auf die Euphoriebremse. Jetzt gelte es den Schwung mitzunehmen und in Adelzhausen nachzulegen. Dort erwartet er kompakt auftretende und hochmotivierte Gastgeber, „die einfache Dinge machen und geschickt über die Außen kommen.“ Entscheidend wird sein, ob und wie die Hollenbacher den laut Golling „mit Abstand besten Stürmer der Liga“, Dominik Müller, in den Griff bekommen. Hollenbachs treffsicherster Kicker, Ricardo Anzano, hat es bislang auf neun Tore gebracht. Sollte es Christian Adrianowytsch und seinen Abwehrkollegen gelingen, den 27-jährigen Kanonier zu bändigen, dann stehen die Chancen recht gut. Bis auf Martin Aechter, der wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, kann Adrianowytsch wieder auf seinen besten Kader bauen, auch die zuletzt fehlenden Kevin Hauke und Patrick Fischer sind wieder mit an Board. (jüd und mika)

