17:43 Uhr

Adrianowytsch bleibt in Hollenbach Lokalsport

Der Spielertrainer verlängert bis 2020 und geht in seine fünfte Spielzeit.

Christian Adrianowytsch bleibt auch in der kommenden Saison Spielertrainer beim Bezirksligisten TSV Hollenbach. Am zweiten Weihnachtsfeiertag informierte der Erfolgscoach Abteilungsleiter Maximilian Golling darüber, mit dem TSV in die fünfte Saison gehen zu wollen. „Das ehrt einen Verein wie den TSV ungemein“, so die erste Reaktion von Golling. „Immerhin stand der Name Adrianowytsch auf den Wunschzetteln vieler attraktiver Vereine ganz oben.“

Beim TSV leistet der 32-Jährige laut Golling seit seinem Amtsantritt 2015 tadellose Arbeit, schaffte auf Anhieb den Aufstieg in die Bezirksliga und steht dort aktuell auf Rang drei. „Adrianowytsch schafft es immer wieder, talentierte Nachwuchsfußballer behutsam an die Mannschaft heranzuführen und zum richtigen Zeitpunkt einzubauen, weshalb wir frühzeitig bemüht waren, mit ihm zu verlängern.“ Mit ausschlaggebend für den Verbleib war für den Jungvater laut Golling das Gesamtpaket am Krebsbach mit den vielen jungen Kickern überwiegend aus den eigenen Reihen. Adrianowytsch stellte dabei auch die gute Zusammenarbeit mit Co-Trainer Frederik Meissner heraus.

Ein weiterer Aspekt dürfte für Adrianowytsch auch die jüngste Winter-Rückholaktion von Christoph Burkhard (FC Pipinsried) und Dennis Ruisinger (A-Junioren des FC Augsburg) gewesen sein (wir berichteten). Ex-Profi Burkhard wird die Mannschaft vom Krebsbach dabei nicht nur auf dem Spielfeld unterstützen, sondern seine Erfahrung auch als Adrianowytschs Co-Trainer einbringen. Hollenbach möchte mit dem Trio in der Rückrunde Platz drei in der Bezirksliga Nord verteidigen. (mika)

