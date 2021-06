Affing-Gebenhofen

vor 17 Min.

Nachholbedarf: So ergeht es den heimischen Fußballern nach der Corona-Pause

Plus Die Fußballplätze in Aichach-Friedberg sind voll. Auch bei der DJK Gebenhofen wird wieder trainiert. Von Schweiß, Geselligkeit und verschobener Meisterfeier.

Von Johann Eibl

Es war ein richtig heißer Sommerabend. Bei Temperaturen im Bereich von 30 Grad ließ es sich beispielsweise auf der Terrasse der DJK Gebenhofen-Anwalting gut aushalten. Die Fußballer des Vereins hatten es nicht so schön wie einige Gäste, sie mussten erst eine schweißtreibende Trainingseinheit absolvieren, ehe sie vor der anderen Seite des Sportheims den Tag ausklingen ließen. Nach der langen Corona-Pause sind im Wittelsbacher Land die Fußballer wieder heiß darauf, sich sportlich zu betätigen. So auch in Gebenhofen, wo die Kicker derzeit freiwillig trainieren. Dennoch standen am Donnerstag bei der DJK mehr als zwei Dutzend Kicker auf dem Platz.

Themen folgen