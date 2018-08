Affing verdirbt Ecknach das Jubiläum

vor 42 Min.

VfL verliert sein Heimspiel und wartet nach der sechsten Partie auf den ersten Dreier. FCA-Spielertrainer Tobias Jorsch mit einer Fußverletzung aus.

Von Johann Eibl

Seinen 50. Geburtstag feierte der VfL Ecknach an diesem Wochenende drei Tage lang. Dazu wünschte sich der Jubilar in erster Linie natürlich den ersten Sieg in dieser Bezirksligasaison. Vor dem Hintergrund muss man den FC Affing als Spielverderber einstufen. Denn die Gäste setzten sich am Sonntag mit 1:0 durch. Sie dürfen darauf hoffen, dass sie sich als Aufsteiger auf Dauer im Mittelfeld der Tabelle behaupten werden.

Die Ecknacher dagegen müssen sich auf einen ungemütlichen Herbst einrichten. Jeweils drei Tore und Punkte nach sechs Partien – das ist entschieden zu wenig, um einigermaßen zuversichtlich den kommenden Aufgaben entgegenzublicken. In den letzten sieben Minuten versuchten die Hausherren in Überzahl noch mal alles. Doch auch dieses Unternehmen schlug fehl. Maximilian Merwald hatte in der 90. Minute ein Bein stehen lassen und sah dafür Gelb-Rot, nachdem er zuvor bereits verwarnt worden war.

Beide Teams zeigten sich in Durchgang eins ausgesprochen genügsam, als es um das Herausspielen von Chancen ging. Die Gäste tauchten kein einziges Mal so richtig gefährlich vor dem VfL-Kasten auf. Die Hausherren kamen immerhin zu drei Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. So richtig hochkarätig aber war auch auf dieser Seite keine zu nennen. Bora Kalkan verhinderte einen Kopfballtreffer von Christoph Jung, Jan Plesner probierte es per Direktschuss, doch Torhüter Benjamin Seidel war auf der Hut. Und dann beförderte Christian Wagner die Kugel knapp über den Kasten.

Wenn es partout nicht klappen will mit einem Treffer, dann bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf einen Standard oder eine Einzelleistung. Die Affinger entschieden sich gestern für Alternative zwei. Haci Ay, der mit seinen Dribblings wiederholt für Wirbel sorgte, brachte mit einem Einwurf von der rechten Seite her Marco Wanner ins Spiel, der ließ erst Benedikt Huber stehen und dann Torhüter Hannes Helfer mit einem Schuss genau ins lange Eck keine Chance.

Die Blauen bliesen zur Schlussoffensive. Am Ende musste Patric Palatin, der eingewechselt worden war, den Ausgleich verhindern. Dann hofften VfL-Fans in der 97. Minute auf einen Elfmeter, den ihnen der überzeugende Schiri aber versagte. Wie üblich, versuchten die Ecknacher, durch personelle Veränderungen eine Wende herbeizuführen. Aber auch diese Rechnung ging nicht auf.

Es war ein Duell zweier Nachbarn. Dass es von vielen Zweikämpfen geprägt war, stellte keine Überraschung dar. Ein Akteur schied verletzt aus. Tobias Jorsch lag einige Zeit im Mittelfeld am Boden, ehe er angeschlagen vom Platz humpelte. Der FCA-Spielertrainer war aber nicht etwa das Opfer eines überharten Einsteigens durch einen VfL-Kicker geworden: „War kein Foul, ich bin einfach umgeknickt“, versicherte er nach dem Schlusspfiff. Wie schwerwiegend die Verletzung am linken Fuß tatsächlich ausgefallen ist, konnte man gestern noch nicht sagen.

VfL Ecknach Helfer, Ettinger, Huber, Mühlberger, Glas (85. Zakari), Plesner, Christian Wagner (75. Moritz Piller), Broo (73. Lukas Wagner), Eibel, Framberger, Jung.

FC Affing Seidel, Tremmel, Kalkan, Krebs, Lipp, Jorsch (80. Palatin), Merwald, Al-Jajeh, Ay, Wanner (88. Schacherl), Roth (71. Reiter).

Tor 0:1 Wanner (67.) Schiedsrichter Wildegger (Augsburg) Zuschauer 250 Gelb-Rote Karte Merwald (Affing/90./wiederholtes Foulspiel).

