vor 40 Min.

Affing wehrt sich mit allen Mitteln Lokalsport

Bezirksliga-Reserve holt spätes Remis im Derby gegen Stotzard. Dasing siegt auch im siebten Spiel, diesmal gegen den TSV Inchenhofen.

Von Reinhold Rummel

Der TSV Dasing bleibt in der Kreisklasse auch nach sieben Spielen ohne Punktverlust. Dagegen warten Ried und Klingen weiterhin auf den ersten Dreier.

TSV Inchenhofen – TSV Dasing 2:4

„Für uns gab es nichts zu holen gegen den Spitzenreiter“, stellte Abteilungsleiter Oliver Oberndorfer fest. „In der Anfangsphase waren wir zwar auf Augenhöhe, dann aber war Dasing einfach zielstrebiger.“ TSV-Coach Jürgen Schmid sprach von einem schwierigen Spiel im Sportpark, „das viele gute Momente hatte, aber auch einige Schattenseiten“. Andreas Manhard brachte die Heimelf in Führung. Lediglich drei Minuten später glichen die Dasinger durch Christian Fischer aus. Elias Landsbeck hatte zwei gute Möglichkeiten, um die Heimelf wieder in Front zu bringen. Mit dem Pausenpfiff bogen die Dasinger durch Simon Gilg mit 2:1 auf die Siegerstraße ein. Dann rettete Torhüter Martin Janyga zweimal gegen seine Ex-Teamkollegen und verhinderte den Ausgleich. Inchenhofens Schlussmann Benjamin Schierz ließ sich auf ein Dribbling ein und verlor den Ball an Florian Higl, der die Kugel ins leere Tor schob. Marco Ruppenstein verwertete einen Foulelfmeter. Maximilian Heilgemeir nutzte einen Freistoß zum 2:4.

Tore 1:0 Manhard (17.), 1:1 Fischer (20.), 1:2 Simon Gilg (45.), 1:3 Higl (51.), 1:4 Ruppenstein (85.), 2:4 Heilgemeier (90.) Zuschauer 100.

SV Ried – FC Gundelsdorf 0:6

Gästespieler Andreas Kröpfl kommentierte das kuriose Spiel: „Wenn man aus zwei echte Torchancen ein 6:0 mit nach Hause bringt, dann ist dies eine feine Sache.“ Bis zum Seitenwechsel führten die Gäste durch drei Treffer von Torjäger Fabian Forster, Dennis Kucharczyk und Andreas Richter mit 5:0. Dominik Koch, der SV-Spielertrainer, hatte mit einem Distanzschuss kein Glück; von der Unterkante sprang der Ball auf die Torlinie und zurück ins Spielfeld.

Tore 0:1 Forster (7.), 0:2 Forster (14.), 0:3 Kucharczyk (23.), 0:4 Richter (39.), 0:5 Forster (44.), 0:6 Kröpfl (78.) Zuschauer 90.

FC Affing II – DJK Stotzard 2:2

„Es ist für uns ein glücklicher Punktgewinn, da wir erst spät zum Ausgleich kamen“ so Kevin Oehler, Affings Mannschaftsbetreuer. Dabei hatte die Heimelf eine Vielzahl von guten Möglichkeiten. Markus Klein legte den Ball quer zu Florian Hirsch und die Affinger führten schon nach sieben Minuten. Dann aber produzierte die Heimelf eine Fehlerkette, Manuel März war der Torschütze der Gäste. Stotzard führte nach 72 Minuten durch Thomas Lechner plötzlich mit 2:1. Armin Sukalic drückte einen Lupfer von Markus Klein zum 2:2-Endstand ins Gästetor.

Tore 1:0 Hirsch (7.), 1:2 März (19.), 1:2 Lechner (72.), 2:2 Sukalic (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dieter Schacherl.

TSV Kühbach – SV Steingriff 3:0

Von einem verdienten Heimsieg sprach TSV-Pressesprecher Martin Haberl. „Die Gästechancen hat unser starker Torhüter Tobias Wollesack abgewehrt“, lobte er den jungen Schlussmann. Für die Führung der Platzherren war Youngster Jonas Erhard verantwortlich. Nach dem Seitenwechsel fiel die Vorentscheidung. Einen von Christian Hell getretenen Eckball fälschte Benjamin Sauer ins eigene Tor zum 2:0 ab. Jonas Erhard erzielte das 3:0.

Tore 1:0 Erhard (35.), 2:0 Hell (51.), 3:0 Erhard (90.) Zuschauer 80.

Oberbernbach – WF Klingen 3:2 Für SCO-Abteilungsleiter Hüseyin Dagdelen war Routinier Christoph Kratzenberger der Mann des Nachmittags. „Er war heute an allen unserer Treffer beteiligt und hat sehr viel gearbeitet.“ Nach einen Eckball von Rifat Subasi segelte der Ball genau auf Kratzenberger, der aus 16 Metern traf. Dann leistete sich SCO-Keeper Alexander Tschmir einen Lapsus; einen Freistoß von Andreas Rappel aus gut 35 Metern ließ er durch seine Fangarme gleiten. Youngster Felix Homolla erzielte die erneute Führung auf Zuspiel von Kratzenberger. Und als Spielertrainer Aydin Güner eine Kratzenberger-Flanke zum 3:1 versenkte, war das Spiel gelaufen. Kurz vor dem Ende foulte List Hass und Jonas Altmann verkürzte zum 2:3-Endstand.

Tore 1:0 Kratzenberger (22.), 1:1 Rappel (41.), 2:1 Homolla (48.), 3:1 Güner (68.), 3:2 Altmann (86.) Zuschauer 70.

DJK Gebenhofen – BC Aresing 3:2

Fast hätte die Heimelf Punkte liegen gelassen. Florian Winkler hatte trotz Gegenwind einen Freistoß aus 22 Metern versenkt und Markus Lindermeir erhöhte. Dann aber kam Aresing. Routinier Andreas Zeitlmair traf zweimal. Alexander Dauber wurde gefoult und den Strafstoß verwandelte Markus Lindermeir.

Tore 1:0 Winkler (17.), 2:0 Lindermeir (51.), 2:1 Zeitlmair (59.), 2:2 Zeitlmair (64.), 3:2 Lindermeir (76.) Zuschauer 60.

Wulfertshausen – SC Mühlried 2:6

Tore 0:1 Rechenauer (3.), 0:2 Rechenauer (6.), 1:2 Schmieder (23.), 1:3 Rechenauer (34.), 1:4 Jocham (48.), 1:5 Koppold (54.), 1:6 Koppold (67.), 2:6 Gail (84.) Gelb-Rot Schmid (SCM/85.) Zuschauer 50.

Themen Folgen